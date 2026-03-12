Cara y cruz de la delicuencia en Mataró: bajan un 19% los robos con fuerza en establecimientos y suben un 17% los hurtos

La junta local de seguridad celebrada este jueves por la mañana en Mataró ha puesto sobre la mesa el balance delincuencial de 2025 en la capital del Maresme. Han participado tanto la consellera de Interior, Núria Parlon, como el alcalde de la ciudad, David Bote. Ambos han destacado el aumento de la actividad policial, que se tradujo en el año pasado en 1.283 detenciones (365 de las cuales, por orden judicial), y la han relacionado con la "buena coordinación" entre los diferentes cuerpos policiales que operan en Mataró.

La plasmación más concreta de esta cooperación son las patrullas motorizadas de Policia Local y Mossos d'Esquadra (las 'guillas', en marcha desde 2022). El Ayuntamiento señala que en los últimos cinco años, coincidiendo con el periodo en que las 'guillas' están activas, se han incrementado un 65% las detenciones en Mataró: de las 771 de 2021 a las más de 1.200 del año pasado. "Hace muchos años que nos conocemos y sé de la apuesta del municipio para reforzar su modelo de seguridad", ha declarado Parlon.

En 2025 se realizaron 241 dispositivos 'guilla', que según ha verbalizado la consellera, ayudan a focalizar la acción policial en el delincuente multirreincidente y a hacer cumplir la ley de seguridad ciudadana. "Estamos persiguiendo y queremos ser el azote de los multirreincidentes", ha señalado el alcalde, David Bote, que ha mencionado que hay individuos a los que se les ha arrestado hasta en 25 ocasiones en el último año. En este sentido, desde que las 'guillas' se pusieron en marcha han aumentado un 120% las denuncias por tenencia de drogas o de objetos peligrosos como armas blancas. Así, si en 2021 se levantaron 1.267 actas por infringir la ley de seguridad ciudadana, en 2025 fueron 2.806. "Se trata de cifras de actividad policial que significan un récord en la ciudad".

Suben los hurtos, bajan los robos

Más allá, la junta local de seguridad ha servido para mostrar los principales indicadores delictivos registrados en Mataró durante 2025. Los datos muestran luces y sombras. Por un lado, han disminuido un 16,6% los robos con violencia e intimidación en la vía pública, los robos con fuerza en domicilios (-14,2%) y los robos con fuerza en establecimientos (-19,3%). Por otro lado, han aumentado un 17,4% los hurtos y un 17,1% los robos en interior de vehículos. Pese a que la junta local de seguridad no ha aportado datos globales, el balance de criminalidad que publica el Ministerio de Interior muestra un ligero repunte del 1,4% de la delincuencia en la ciudad (sin tener en cuenta los delitos cibernéticos) en 2025 respecto a 2024.

Imagen de la junta local de seguridad de Mataró, celebrada este jueves por la mañana en el Saló de Sessions del Ayuntamiento de la capital del Maresme / AJUNTAMENT DE MATARÓ

El alcalde Bote ha descrito estos aumentos como "un reto" a superar y la consellera Parlon ha declarado que son datos que obligan a "estar muy atentos" para seguir mejorando: "Contra estas tipologías delictivas la estrategia necesita un poco de tiempo porque necesitamos incorporar más efectivos policiales". El compromiso, ha remarcado la titular de Interior, es llegar a los 25.000 nuevos agentes, y ha recordado que actualmente una promoción de nuevos Mossos se prepara en la escuela: "Cuando salga, podremos reforzar una estrategia que creemos es ganadora".

Ley contra la multirreincidencia

Otro de los puntos en que han coincidido alcalde y consellera es en la importancia de los cambios de la legislación para endurecer las penas a los delincuentes que reinciden en sus fechorías, con la reciente aprobación de la Ley contra la Multirreincidencia en la retina: "Acerca de estos delitos contra el patrimonio que no tienen mucha penosidad pero sí que generan mucha incomodidad, los cambios legislativos nos permitirán ser más eficaces en los agravantes de las penas de los multirreincidentes", ha señalado Parlon. "La importancia de la presión judicial y los cambios legislativos lanzan un mensaje de esperanza de que estas cifras también mejorarán en el futuro", ha indicado Bote. Parlon ha apuntado también que Mataró tendrá "operativos específicos en el marco del Plan Kanpai", así como más efectivos policiales, "lo que comportará en un futuro la ampliación de las instalaciones policiales" en la ciudad.

El encuentro también ha servido para dar cuenta de la firma del Pacto por la Seguridad Urbana de Mataró. Se ha acordado convocar una reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad abierta a la participación de todos los grupos políticos y entidades ciudadanas durante la cual se aprobará el Plan de Seguridad Local 2026-2030. Se prevé que esta sesión extraordinaria, la primera de estas características que se celebrará en Mataró, tenga lugar antes del verano.