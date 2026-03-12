Barrios de Barcelona
Ni Eixample ni Sarrià: el distrito de Barcelona en el que todos quieren vivir y que fue independiente hasta 1897
El barrio aún conserva la esencia de pueblo y mantiene el ambiente vecinal que todos buscan
Los residentes de Barcelona buscan calidad de vida, lo que se puede resumir en vivir entre calles tranquilas, con un buen entorno social y próxima a zonas de interés y comercio local.
El antiguo municipio independiente que fue agregado en 1897 a la capital de Catalunya y que se diferencia del resto de distritos en su estilo de vida es el distrito de Gràcia.
Gran intensidad urbana
Aunque es el distrito más pequeño de Barcelona, cuenta con más de 120.000 habitantes, siendo uno de los barrios con mayor densidad de la ciudad. Incluso puede superar los 600 habitantes por hectárea en algunas zonas.
La concentración humana no resulta opresiva, a pesar de caracterizarse por esta alta intensidad urbana. Es más, mantiene un ambiente vecinal y una calidad de vida que muchos barceloneses buscan.
Barrios en Gràcia
El indudable núcleo de los cinco barrios que conforman el distrito es la Vila de Gràcia, lo que da nombre al conjunto. Solo este centro histórico ya acumula 50.000 habitantes de los 120.000 totales.
Mantiene la esencia del antiguo municipio autónomo, ya que nunca han dejado de reivindicar su esencia con orgullo. Destaca por sus calles estrechas y por todas sus plazas, que siempre están llenas de vida. Entre las más conocidas, la de Sol, Diamant y Virreina.
En el norte, entre las colinas del Putxet y el Coll, la otra zona esencial del distrito es Vallcarca i els Penitents, que destaca por el puente de Vallcarca y su zona de casas bajas que dan sensación de estar en un pueblo pequeño.
En el extremo nororiental, al pie de la colina con el mismo nombre, está El Coll, que fue ganando entidad propia y se separó de Vallcarca. En este se encuentra el parque de la Creueta d'en Coll.
La zona con la edificación más reciente, y contigua a la Vila de Gràcia, es El Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, que cuenta con un sector más reciente y combina el ambiente tradicional de Gràcia con la ordenada zona de L'Eixample a su lado.
Por último, está el barrio de la Salut, mayormente conocido por el Park Güell de Antoni Gaudí. Recientemente, han ampliado los límites del barrio a ambos lados del tramo de la Travessera de Dalt, por el proyecto de reducción de tráfico.
Esencia bohemia y cultura local
Gràcia es el distrito que engloba la esencia bohemia y la activa cultura local por excelencia.
Es reconocido por sus espacios culturales diversos, alternativos y creativos, que van desde teatros independientes hasta galerías de arte contemporáneo, lo que lo convierte en un barrio ideal para artistas.
Los mercados locales también atraen a muchos vecinos por la variedad de productos frescos y de proximidad que ofrecen, como el marcado de la Abaceria Central. Además de los múltiples bares y restaurantes.
Quienes buscan vivir entre la auténtica Barcelona, encuentran toda esa esencia en sus calles empedradas, su historia y su energía creativa.
Sin embargo, lo que realmente lleva a todos los barceloneses a querer vivir en Gràcia es la unión que encuentran entre los vecinos y la energía social que los llevan a sentirse como si siguieran viviendo en aquel pueblo de finales del siglo XIX, aún estando en una gran ciudad como es Barcelona.
