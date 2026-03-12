Barcelona aprobará el museo Carmen Thyssen este marzo gracias a los votos de Junts

Junts facilitará la aprobación del futuro museo Carmen Thyssen en el paseo de Gràcia de Barcelona en el pleno municipal del 27 de mayo. El mayor partido de la oposición ha alcanzado un acuerdo con el gobierno socialista de Jaume Collboni y tras una ronda de contactos con los promotores, vecinos y comercios de la zona. Este jueves el presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis, ha anunciado las tres mejoras que ha logrado en el proyecto en materia de patrimonio, programa arquitectónico y superficie comercial.

En síntesi, Junts asegura que la rehabilitación del palau Marcet, sede del clausurado cine Comèdia, recuperará elementos originales que se habían perdido y garantizará la correcta preservación de las fachadas catalogadas. La distribución de espacios, revisada al detalle, garantizará que pueda entrar en la primera división internacional de pinacotecas. Y el espacio reservado a usos complementarios, básicamente restaurante y tienda, se reducirá del 25% máximo que permite la normativa a un 16%. Explícitamente se le prohibirá a los promotores, el fondo Stoneweg y la baronesa Carmen Cervera, que el espacio gastronómica tenga acceso directo desde la calle para asegurar que esté dirigido sobre todo a los visitantes.

En una entrevista exclusiva con EL PERIÓDICO, la coleccionista se abrió a introducir cambios en el proyecto para "amoldarse a la ciudad" y facilitar una tramitación consensuada. Desea que el estreno llegue "cuanto antes" y que el museo seduzca también al público local, con la presencia del famoso cuadro 'Mata Mua' de Gauguin y la cercanía de un director catalán.

Junts ha explicado en rueda de prensa este jueves que votará a favor de la tramitación urbanística del museo en comisión y en el pleno, al ver satisfecha su "exigencia técnica" y ante la "garantía absoluta" de que la obra "pasará todos los filtros preceptivos" del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. "En tres ámbitos decisivos hemos introducido mejoras que nos han hecho dar el 'sí'", ha celebrado Jordi Martí. Tras la "alarma" generada por el primer dibujo que trascendió, que apuntaba a la incorporación de una gran remonta sobre el edificio histórico, Junts ha podido consultar a través del ejecutivo de Collboni los planos y renders de un diseño definitivo mucho más respectuoso. "Será un nuevo edificio simbólico en el corazón de la ciudad", ha confiado el concejal, que también ha valorado que el futuro Thyssen "creará ocupación de calidad" y será "un referente metropolitano y de país".

Jordi Martí Galbis, acompañado de Damià Calvet, Joan Rodríguez y Neus Munté, anuncia el 'sí' de Junts al museo Carmen Thyssen / JuntsxBCN

El concejal Damià Calvet, que ya conocía a Stoneweg de su etapa como presidente del Port de Barcelona, ha detallado que Junts ha solicitado revertir los ensanchamientos de puertas y ventanas que se hicieron "de forma chapucera" en el edificio en época contemporánea para que albergara tiendas y un multicine. "No se trata solo de rehabilitar lo que hay, sino de recuperar el esplendor original, una sensibilidad habitual en las intervenciones patrimoniales actuales", ha advertido. En cuanto a la remonta, ha puesto en valor "la textura y colores" del volumen añadido, que "se funde con el horizonte" y hará que sea "un edificio icónico y discreto a la vez". Asimismo, ha celebrado que tapará "las feas paredes medianeras que hay a lado y lado".

El concejal de Junts en el Eixample, Joan Rodríguez, ha comparado esta obra con "buenos ejemplos" de intervenciones públicas en el distrito, como la remonta sobre la modernista Casa de la Lactància o la ampliación prevista del Taller Masriera: "Si confiamos en los servicios técnicos del distrito para esto, también debemos confiar en ellos cuando el promotor es privado, porque los mecanismos de garantía existen". "Confiar no es dar carta blanca, sino acompañar para mejorar", ha defendido. Además, ha adelantado Martí, una comisión de seguimiento con gobierno, oposición y entidades vecinales y comerciales del Eixample podrá observar de cerca la evolución del proyecto "desde el minuto cero".

En cuanto al interior del inmueble, el edil ha destacado que la actividad complementaria a la exhibición de arte ocupará apenas 1.700 de los 10.000 m2 que tendrá aproximadamente el equipamiento en total. "No habrá una comercialización encubierta del museu, como algunos temían", ha señalado en alusión a los sectores vecinales más críticos. La previsión de espacios para colección permanente y muestras temporales, a su juicio, "es solvente y muy adecuada a la museística moderna".

Los Comuns marcan distancias

Guille López, concejal de BComú, ha enfriado un eventual apoyo de su grupo al proyecto y ha recriminado al gobierno municipal que no compartiera los planos con el resto de partidos. "Barcelona en Comú no ha recibido ninguna información, ni por parte del Govern, ni del promotor, de la nueva propuesta que se quiere llevar a aprobación", ha lamentado. Así, tras revisar las informaciones ofrecidas por los medios, mantienen su posición reticente: "Seguimos viéndolo como una operación especulativa disfrazada de proyecto cultural, en una ubicación ya saturada de visitantes".