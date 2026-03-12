El histórico Cine Diagonal renacerá como un gran espacio para eventos en Barcelona

Edificio emblemático
Barcelona lleva años consolidándose como uno de los grandes destinos internacionales para congresos, ferias y eventos empresariales. Ahora, a la amplia oferta de espacios de la capital catalana se sumará un nuevo recinto: Espai Diagonal, que abrirá esta primavera en el antiguo Cine Diagonal (av. Diagonal, 458).
El proyecto está impulsado por la empresa madrileña Wevenue, especializada en la gestión de espacios para eventos. Según HA adelantado 'Expansión', la compañía invertirá unos tres millones de euros para poner en marcha este nuevo espacio.
En pleno centro
Espai Diagonal se ubicará en el número 458 de la Avinguda Diagonal, muy cerca del cruce con el Paseo de Gràcia. Según explican desde el propio proyecto en su web y redes sociales, el recinto contará con 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y tendrá capacidad para hasta 500 personas. Allí se podrán organizar desde eventos corporativos y presentaciones de producto hasta rodajes, 'shootings', formaciones o experiencias inmersivas.
El recinto destaca por su gran altura libre de 9,5 metros y por mantener parte de la arquitectura original del antiguo cine, como la bóveda catalana, combinada con materiales contemporáneos. Esta mezcla, aseguran desde la organización, "permitirá adaptar el espacio a producciones técnicas complejas, presentaciones de automoción o activaciones de marca", así como cócteles, banquetes, espectáculos de cabaret o teatro. Y es que contará con varias zonas diferenciadas: platea, camerino, galería, palco y gallinero.
El antiguo cine
El edificio que albergará Espai Diagonal tiene una larga historia en la ciudad. El Cine Diagonal abrió sus puertas en febrero de 1961 y durante décadas fue una de las salas comerciales más conocidas de Barcelona. Con capacidad para 999 espectadores y gestionado por el grupo Balañá, se hizo popular por estrenar grandes éxitos de taquilla, hasta que cerró en el 2003.
Desde entonces, el local se transformó para pasar a ser una tienda de iluminación y, más adelante, una tienda de decoración, que cerró en 2023. Ahora, más de 20 años después de su cierre como sala de cine, el espacio inicia ahora una nueva etapa reconvertido en un recinto para eventos, que ampliará la oferta en un sector en el que Barcelona sigue ganando peso.
