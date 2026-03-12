Aigües de Barcelona refuerza la coordinación con los servicios sociales metropolitanos para apoyar a los hogares vulnerables

Aigües de Barcelona ha reunido a representantes de los servicios sociales de 16 municipios del área metropolitana en una nueva edición del 'Foro de Diálogo con los Servicios Sociales', un encuentro que busca reforzar la colaboración entre la compañía y las administraciones locales para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad social en el territorio.

La jornada, que alcanza su quinta edición, se ha consolidado como un espacio de intercambio de experiencias y coordinación entre profesionales del ámbito social y la empresa gestora del ciclo del agua. El objetivo es avanzar en soluciones conjuntas que permitan mejorar la atención a las familias con más dificultades y garantizar el acceso al agua como un servicio básico.

Más de 68.000 hogares con tarifa social

Actualmente, más de 68.000 hogares están acogidos a la tarifa social de la compañía, una cifra que ha aumentado respecto a finales de 2024. Este mecanismo permite reducir el coste del suministro para las familias con menos recursos y se articula a través de la colaboración con los servicios sociales municipales, que son los encargados de detectar y acompañar los casos de vulnerabilidad.

Durante el encuentro se abordaron distintos ámbitos de cooperación, entre ellos la aplicación de la tarifa social, la gestión de situaciones vinculadas a la irregularidad laboral y la promoción de hábitos de consumo responsables para fomentar el uso sostenible del agua.

Además, la compañía desarrolla diversas iniciativas de acción social orientadas a mejorar la empleabilidad y las oportunidades de las personas en situación de vulnerabilidad. En 2025, estas acciones han beneficiado a más de 10.000 personas a través de 64 proyectos impulsados junto a entidades sociales y administraciones públicas del territorio.

El consejero delegado de la compañía, Felipe Campos, subrayó en su intervención en el foro que "la transformación ecológica no se puede llevar a cabo sin cohesión social. Por eso, desplegamos iniciativas conjuntas en alianza con las administraciones y entidades del tercer sector orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad".

'Llars a Punt', reparación de fugas en hogares vulnerables

Entre las iniciativas presentadas en el foro destaca el programa Llars a Punt, un proyecto que permite detectar y reparar fugas de agua en viviendas de familias vulnerables. La iniciativa contribuye a mejorar las condiciones de las viviendas, evitar el desperdicio de agua y aliviar la carga económica derivada de consumos elevados por escapes.

El programa también incorpora acciones de sensibilización sobre el uso responsable del agua y promueve la formación de personas en situación de vulnerabilidad en el oficio de fontanería, con el objetivo de facilitar su inserción laboral.

Un espacio de diálogo entre administraciones y entidades

El encuentro contó asimismo con la participación de entidades sociales y organismos públicos como la 'Agència Catalana de l'Aigua' (ACA), que compartieron experiencias y propuestas para seguir fortaleciendo la cooperación entre administraciones, empresas y tercer sector en la atención a las personas más vulnerables.

El Foro de Diálogo con los Servicios Sociales se ha consolidado como un espacio de referencia para impulsar el trabajo conjunto y reforzar las alianzas necesarias para afrontar los retos sociales y ambientales del territorio metropolitano.