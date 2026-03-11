Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tuneladora de la L8 de Ferrocarrils llega al pozo de la Gran Via de Barcelona tras partir de madrugada desde Sant Boi

Arrancan de nuevo las obras de prolongación de la L8 de FGC en Muntaner

IMÁGENES | Así serán las nuevas estaciones de la L8 de FGC en el Eixample

El traslado de la tuneladora de la L8

El traslado de la tuneladora de la L8

Traslado-de-la-tuneladora-de-la-L8-entre-Sant-Boi-y-Barcelona..jpg / Zowy Voeten

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Pese a su enorme tamaño y recorrer diversos kilómetros de entramado urbano, no son muchas las personas que la han podido apreciar en su justa dimensión. La rueda de corte, la pieza central de la tuneladora de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), se ha encaminado esta madrugada hacia el pozo de la Gran Via donde empezará a perforar a principios de verano.

Es de noche, cuando no hay prácticamente circulación ni transeúntes en las calles, cuando se aprovecha para este tipo de operaciones de gran calado. Procedente de Sant Boi, donde estaba pasando las inspecciones técnicas, ha salido poco antes de medianoche, recorriendo la C-31 hasta la plaza Cerdà. El tráiler que la transporta ha pasado por la Zona Franca, el Port de Barcelona, la plaza Drassanes, Paral·lel y Entença, hasta la Gran Via.

Descenso y montaje

Con la llegada de la rueda de corte, empiezan los trabajos de montaje de toda la tuneladora, que tendrá una longitud de cerca de 100 metros y un diámetro de excavación de 10,6. Estará bajo tierra excavando un túnel de 3,6 kilómetros de longitud. El plazo previsto de ejecución es de unos 13 meses.

En el parque de Joan Miró llegarán las tierras que extraerá la tuneladora, a través de un pequeño túnel desde la Gran Via. Los camiones con el material entrarán y saldrán desde la calle Tarragona. Ya en enero se cortó la calle Diputació, entre las calles de Llançà y Tarragona para los trabajos previos.

Obras hasta 2030

Las primeras piezas de la tuneladora de la línea L8 llegaron a mediados de febrero al pozo, pero no ha sido hasta ahora que se ha trasladado la parte fundamental y de mayores dimensiones. Para introducirla en el pozo, se han movilizado grandes remolques.

Los trabajos servirán para conectar las líneas del Vallès y Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat con las de la zona Llobregat-Anoia para 2030. Este proyecto incluye la construcción de dos nuevas estaciones de FGC en el Eixample: Hospital Clínic y Francesc Macià, además de la ampliación de las estaciones existentes de Gràcia y Espanya.

