IránTrumpMiranda de EbroIone BelarraViviendaGlovoCollserolaMindf*ckYosoyEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
Rabat amplía Casa Codina y presenta una boutique inspirada en las cuatro estaciones

Situada en Paseo de Gràcia 94, la boutique suma ahora 1.500 m² de exposición con una selección de algunas de las piezas más representativas de la firma

El espacio propone una experiencia sensorial que evoluciona con cada estación del año

La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia

El exterior de la tienda RABAT.

El exterior de la tienda RABAT. / Equipo Singular

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Rabat ha inaugurado una nueva etapa para su emblemático espacio en Paseo de Gràcia con la presentación de Rabat Casa Codina, una boutique que redefine la esencia de la firma a través de un concepto de hospitalidad exclusivo. El establecimiento, ubicado en el número 94 de la conocida avenida barcelonesa, cuenta con dos plantas dedicadas a la alta joyería y la relojería de prestigio que, tras su reciente ampliación, alcanzan los 1.500 m² de superficie expositiva.

Esta ampliación permite, además, otorgar mayor protagonismo al área Rabat Certified Pre-Owned, consolidándola como un punto de referencia para los aficionados a la relojería. En este espacio se ofrecen piezas previamente seleccionadas y certificadas por especialistas, garantizando su autenticidad y estado óptimo.

La experiencia en Rabat Casa Codina comienza incluso antes de acceder al interior del edificio. Su imponente fachada, de casi 26 metros de altura y ejemplo destacado de la arquitectura modernista, marca el inicio de un recorrido concebido como un viaje sensorial inspirado en las cuatro estaciones del año.

El invierno se presenta a través de una estética serena, con troncos desnudos que contrastan con un interior cálido dominado por tonalidades coral y detalles en hojas doradas. La primavera introduce verdes intensos y un mosaico que recuerda a pétalos en plena floración.

El interior de la tienda.

El interior de la tienda. / Equipo Singular

Un recorrido sensorial inspirado en el paso del tiempo

En verano, el espacio adopta un carácter mediterráneo donde la cerámica artesanal, la luz y un bar integrado se convierten en protagonistas y en punto de encuentro para los visitantes. Finalmente, el otoño envuelve el ambiente con tonos terracota, maderas naturales y un árbol decorativo con hojas en cobre y oro que aporta una atmósfera íntima y acogedora.

El interior de la tienda.

El interior de la tienda. / Equipo Singular

En cada uno de estos escenarios, las vitrinas exhiben joyas elaboradas en distintos tipos de oro, diamantes naturales y piezas trabajadas con gran precisión artesanal. Las creaciones se integran en el entorno de cada estación, resaltando la luz y el carácter único de la alta joyería.

El recorrido culmina en el espacio dedicado a Rabat Certified Pre-Owned, concebido para ofrecer una segunda vida a relojes excepcionales mediante un servicio basado en la autenticidad, el rigor técnico y la transparencia. Cada pieza es cuidadosamente seleccionada, verificada y sometida a mantenimiento siguiendo los protocolos oficiales de cada marca y los estándares propios de Rabat, garantizando así su legitimidad y perfecto estado.

El interior de la tienda.

El interior de la tienda. / Equipo Singular

La artesanía y la maestría de la firma se reflejan tanto en el diseño de los distintos ambientes como en las joyas que alberga la tienda. El viaje a través de las estaciones simboliza el propio universo de Rabat: una celebración del tiempo, la elegancia y la maestría artesanal que invita a los visitantes a descubrir piezas únicas.

La crisis de vivienda atenaza a los jóvenes de Barcelona

