Los jóvenes de Barcelona mejoran en salud mental pero se asfixian con la vivienda

La juventud barcelonesa ha recuperado salud mental tras la pandemia, pero se siente condicionada por su situación económica y de forma muy especial por el coste de la vivienda. Según la encuesta municipal 'Joves de Barcelona 2025' —realizada mediante 1.500 sondeos a vecinos y vecinas de 15 a 34 años— la satisfacción con la vida personal se sitúa en un notable (7,76 sobre 10), impulsada principalmente por el bienestar familiar. Sin embargo, la vivienda se ha consolidado como la principal presión vital para este segmento de ciudadanía: los que se han podido emancipar destinan ya una media de 1.065 euros mensuales a su hogar, un 19,1% más que hace cinco años.

Está escalada de precios ha transformado la manera de vivir en la capital catalana. Actualmente, el 21,6% de los jóvenes barceloneses se ven obligados a compartir piso y de estos un 84% afirma que lo hace por necesidad y no por elección propia. La precariedad también se refleja en el porcentaje de jóvenes que viven con los padres: el 40%. En la franja de 25 a 34 años ha retrocedido la emancipación, del 15% en 2020 a un 18% en 2025, a pesar de que los ingresos medios han subido un 35% en el mismo lustro, situándose en los 1.200 euros.

En el ámbito laboral y social, la encuesta dibuja una ciudad cada vez más diversa: el 41,7% de los jóvenes tiene nacionalidad extranjera (seis puntos más que en 2020) y más de la mitad tiene a ambos progenitores nacidos fuera del país (54,5%). Aunque la precariedad laboral ha disminuido ligeramente, un tercio de los menores de 34 años sigue atrapado en trabajos sin contrato (33,6%) o realizando horas extras no remuneradas (34,4%).

Como nota positiva, la salud mental ha dado un respiro tras el impacto del confinamiento por el covid. El riesgo de sufrir de mala salud mental ha caído del 39,1% al 27,8%, sin embargo el 7% de los encuestados admite sentirse solo a menudo.

Ante este escenario, la demanda de los jóvenes al Ayuntamiento es unánime: el 82% de la juventud exige que la prioridad sea facilitar el acceso a la vivienda, muy por encima de otras necesidades como el apoyo psicológico y emocional (45,5%).