Guerra IránMiranda de EbroPorqueresPeste porcinaR3 - RodaliesBajas laboralesAmancio OrtegaInditexAnestesiaAdamuzAlimentaciónPremios OscarEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
Una tienda de barrio de Barcelona gana un premio internacional y representará a España en Chicago

El local ha sido reconocido como ganador a nivel español de los Global Innovation Awards (GIA) 2025-2026

Interior de la Drogueria Rovira de Barcelona

Interior de la Drogueria Rovira de Barcelona / Robert Ramos / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

La centenaria Drogueria Rovira de Barcelona (Madrazo, 127) ha sido reconocida como ganadora a nivel español de los Global Innovation Awards (GIA) 2025-2026, uno de los galardones internacionales más prestigiosos del sector del comercio especializado en productos para el hogar.

Los Global Innovation Awards (GIA), organizados por la International Housewares Association, premian cada año a las mejores tiendas especializadas del mundo por su excelencia en retail, innovación, presentación del producto y experiencia de compra, informa la droguería en un comunicado este miércoles.

"Los ganadores nacionales representan a sus países en la ceremonia internacional que se celebra en Chicago (Estados Unidos). Para Drogueria Rovira, este reconocimiento tiene un significado muy especial", explican sus dueños.

Barcelona 20/10/2014 Barcelona Drogueria Rovira. Premis Barcelona, mejor tienda del mundo, en c/Madrazo,127. Foto de RICARD CUGAT

Exterior de la Drogueria Rovira de Barcelona / Ricard Cugat

Negocio "de toda la vida"

Fundada en 1910, la tienda ha mantenido a lo largo de más de un siglo "una clara vocación de servicio, asesoramiento experto y preservación del comercio especializado, convirtiéndose en un establecimiento emblemático de la ciudad de Barcelona". De hecho, hace pocos años ya ganó el premio al mejor comercio de Catalunya.

Actualmente gestionada por la cuarta generación de la familia, Drogueria Rovira "combina tradición e innovación", con una cuidada selección de productos, un fuerte vínculo con los clientes y una experiencia de compra basada en el conocimiento del producto y el trato personalizado, según explican ellos mismos.

El establecimiento dedica este premio a las generaciones que les han precedido, a la familia, al equipo de profesionales que forman parte "y, muy especialmente, a los clientes de toda la vida, que han hecho posible la continuidad de este proyecto centenario".

