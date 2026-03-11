Barcelona descubre balas de cañón y casas bombardeadas durante el asedio de 1714 bajo una calle del Born

Unas obras en el alcantarillado cerca del mercado del Born, en el barrio de la Ribera, han permitido hallar vestigios del asedio a Barcelona durante la Guerra de Sucesión, en el siglo XVIII. Desde el pasado 19 de enero, se desentrañan esos restos históricos bajo la calle Antic de Sant Joan, donde ha aflorado un tramo de unos 20 metros pertenecientes a la desaparecida calle de Caldes. Por ahora, se han localizado cuatro balas de cañón y evidencias de los impactos de los proyectiles durante los combates entre el ejército borbónico y los defensores austriacistas de la ciudad.

“Hemos documentado balas de cañón y las afectaciones sobre casas, con lo que podemos afirmar que los bombardeos llegaron hasta aquí”, ha explicado la arqueóloga Anna Bordas este miércoles, al frente de las excavaciones que el ayuntamiento ha encargado a la empresa Àtics. Se calcula que los sondeos se alarguen hasta finales de abril. Entre las que han emergido, la bomba más grande mide 39 centímetros de diámetro.

En la zanja de 163 metros cuadrados abierta, se ha descubierto el rastro de hasta nueve edificios levantados entre los siglos XVI y XVIII, derribadas en los años posteriores a la caída de Barcelona. Seguramente, se demolieron de 1718 en adelante para abrir la explanada que envolvió la construcción de la Ciutadella, tal como ordenó Felipe V, el primer rey de la dinastía de los Borbones en España. “Lo que hemos encontrado es una foto del siglo XVIII”, ha definido Bordas.

Excavaciones en la calle Antic de Sant Joan, en el barrio de la Ribera, en Barcelona. / Pau Gracià / EPC

A su vez, la arqueóloga ha ilustrado que en la zona se empezó a construir hacia el siglo XIII y que se han hallado estructuras -como un depósito- que se está estudiando si son huellas de obras más antiguas que las documentadas hasta ahora, y que podrían remontarse en torno al siglo XIV. Una vez que acaben de ser examinadas, las construcciones volverán a ser cubiertas por la calzada. En todo caso, su aparición ha obligado a replantear el trazado de las alcantarillas para afectar las reliquias lo menos posible.

Zona de pescadores

Por lo que los arqueólogos han podido comprobar, el trazado de la extinta calle Caldes no corresponde al actual de Antic de Sant Joan. Además, tenía una amplitud excepcional, de unos cinco metros. Supera los dos o tres metros que las estrechas travesías del arrasado antiguo barrio de La Ribera solían medir.

Por lo que ha visto a la luz, era una vía eminentemente comercial y frecuentada por pescadores en la época de la conflagración por el trono de España. “Hacia la zona que da a la costa, había hostales y tabernas, muy relacionadas con el puerto, y en la parte superior, había tiendas de pesca salada y bacaladerías”, ha distinguido Bordas.

Los arqueólogos han dado con los restos de parrillas de cocción, chimeneas y grandes tenazas, vinculadas a los comercios y las tascas portuarias del lugar. La cosecha de hallazgos ha sido fructífera: bajo tierra, han asomado una gran cantidad de monedas, algún anillo, pedazos de cucharas, también canicas y muchos fragmentos de pipas de caolín. “Son un material muy propio de las tabernas”, ha identificado Bordas, que ha fechado todos esos utensilios entre el siglo XVI y XVIII.