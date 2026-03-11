Barcelona estudia ampliar el horario de la necrópolis romana del Gòtic para combatir la delincuencia

Barcelona conserva varias tumbas de los tiempos en que era Barcino. Datadas entre los siglos I a III de nuestra era, la necrópolis de la colonia que engendró la urbe se preserva a la vista en el jardín que desciende al sótano de la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic. A su vez, ese enclave a mitad camino entre la Rambla y el Portal de l’Àngel es foco desde hace tiempo de un malestar que rebrota con cierta frecuencia por el incivismo, la inseguridad y el trapicheo de droga en un lugar del núcleo antiguo de la ciudad en medio del trajín turístico y comercial de Ciutat Vella.

Como paliativo a los desvelos y tres años después de que los vecinos lo propusieran, el ayuntamiento ha iniciado una programación cultural en la explanada. Entidades culturales y sociales como el Ateneu Barcelonès -afincado en la plaza- organizan conferencias, exposiciones de fotografía, lecturas, talleres, pequeños conciertos o partidas de ajedrez al aire libre. Se busca “dinamizar la vida” en Vila de Madrid, comenta el distrito de Ciutat Vella. Artífice de la idea, la asociación vecinal Xarxa Veïnal Gòtic agradece que esa agenda regular se haya implantado. No obstante, sugiere que se complete incrementando el horario de apertura del yacimiento arqueológico, casi siempre inaccesible.

El Museu d'Història de Barcelona, que incluye el yacimiento de Vila de Madrid dentro de la veintena de espacios que integra en su red, se aviene a la propuesta. "Se tiene el interés de ampliar el horario y se está trabajando en ese sentido", expresa la institución.

Mapa de ubicación de la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic de Barcelona

La valla que protege las sepulturas tiene el candado echado casi toda la semana. La vía funeraria y el pequeño museo que la acompaña solo abren tres horas de la mañana al mediodía cada martes y siete horas entre la mañana y la tarde durante los domingos.

“El diseño de la plaza se hizo en función de la necrópolis”, recuerda Mikel Uriondo, presidente de la Xarxa Veïnal Gòtic. “Hay centenares de personas que, cada día, pasan por allí mirando las tumbas desde arriba, porque la entrada está cerrada, es el mundo al revés”, lamenta Carlos de Mingo, miembro de la misma asociación.

Antídoto frente a los males

Esta semana, la Xarxa Veïnal Gòtic y la dirección del Museu d’Història de Barcelona han convenido que es pertinente que el recinto con los restos romanos se promocione y amplíe su apertura. "Somos conscientes de que es un espacio importante, con un patrimonio importante y nuestra voluntad es darle más visibilidad", manifiesta el museo, a lo que apostilla: "Sabemos también que el hecho de mejorar la propuesta cultural puede contribuir a la mejora de la convivencia en ese entorno". Asimismo, asegura que estudia las vías para que el aumento del horario "sea posible también desde el punto de vista económico".

Escaleras de acceso a la vía sepulcral romana de la plaza Vila de Madrid, en Barcelona. / ZOWY VOETEN

La premisa de la Xarxa Veïnal Gòtic es que el atractivo de los restos arqueológicos y su espacio de interpretación es un antídoto idóneo para los males que atosigan a la plaza. Para promover el espacio, una sugerencia que lanza es probar con unas visitas nocturnas silenciosas durante el próximo verano. Uriondo defiende que, sumando la agenda de actividades ya programadas a una eventual apertura asidua de la necrópolis, la explanada puede captar público para que “esté viva todos los días y no tener una plaza muerta, como hasta ahora”, y que la droga “no tenga espacio”.

En los últimos meses, un ‘narcolocal’ en un establecimiento vacío llevó de cráneo a los residentes, por la conflictividad que generó mientras en los bajos se vendían y se consumían estupefacientes. “Apareció porque estaba abandonado, las actividades deben contribuir a que no pase”, sostiene Uriondo. Los Mossos desmantelaron el punto de mercadeo en enero. “Los vecinos están mucho más tranquilos, se ha ganado mucha paz, aunque continúan habiendo robos”, evalúa Uriondo.

“Se informa a los vecinos periódicamente y, últimamente, se están haciendo muchas actuaciones en la zona”, afirma el distrito. “El trabajo conjunto con el museo, el Ateneu y otras entidades como la Xarxa Veïnal Gòtic está dando sus frutos y se continuará trabajando para que se den todavía más”, agrega.

Vida para la vecindad

Uriondo recalca que conviene “recuperar vida para la vecindad” y cree que el modelo que se reclama para Vila de Madrid podría replicarse en más plazas del Gòtic: “Es esencial que cada día haya algo, que invite a la gente a pasear, a charlar y a encontrarse. A día de hoy, es una plaza que los vecinos no visitan. Desarrollando actividades y haciendo que sea un espacio en convivencia, ganamos y echamos a la delincuencia y las malas dinámicas”.

Una valla con los cristales rotos en la plaza Vila de Madrid, en el barrio Gòtic de Barcelona. / ZOWY VOETEN

Se trata de “dignificar la plaza”, abunda De Mingo: “Si conseguimos que más vecinos, visitantes y escolares la merodeen, generamos acciones para que la plaza no se preste al incivismo y la droga”. A todo ello, la Xarxa Veïnal Gòtic une la reivindicación de rehabilitar Vila de Madrid. “Queremos que las actividades estén envueltas de un entorno bonito y positivo -prosigue De Mingo-: sigue habiendo vidrios rotos en las barandillas desde hace meses, hace falta ampliar la zona de juegos infantiles, unas puertas más grandes en los jardines para que entre más gente…”.

El distrito explica que trabaja en sustituir las barandas. El primer proceso de contratación para cambiarlas quedó desierto y ahora se licita otro por 175.328 euros. Añade que “se quiere realizar un estudio del conjunto de las posibles mejoras en la plaza”. La Xarxa Veïnal Gòtic ha lanzado una campaña de envío de correos a alcaldía para tratar de conseguir una reunión con Jaume Collboni para mostrarle “de primera mano” la “degradación preocupante” que detecta en el barrio.