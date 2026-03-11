El movimiento vecinal de Barcelona urge la construcción de más de 700 viviendas pendientes en torno a Glòries

Las asociaciones de vecinos del entorno de Glòries urgen al Ayuntamiento de Barcelona a cumplir el compromiso que hace 19 años se selló entre la administración y las entidades para pactar la amplia remodelación de ese núcleo emergente de la ciudad. “Todo va demasiado lento”, diagnostican los colectivos vecinales de Clot-Camp de l’Arpa, Sagrada Família, Poblenou y Fort Pienc. En una asamblea abierta a los residentes de los barrios del entorno este miércoles, han instado a que la reforma adquiera velocidad, que no se restrinja al parque y se aceleren las construcciones pendientes en vivienda social y equipamientos.

“El ayuntamiento da la idea muchas veces de que prácticamente está todo hecho, porque tenemos parte del parque y concluye que no debe invertir mucho más, pero no es verdad”, refuta Miquel Catasús, de la Asociación Vecinal de Clot-Camp de l’Arpa. En especial, el movimiento vecinal señala que faltan por edificar 762 domicilios en distintas promociones. Se reparten entre pisos de venta libre y de carácter social; las asociaciones instan a que el máximo número posible se cataloguen de protección oficial y se ofrezcan en alquiler. “En propiedades municipales, pueden hacerse entre 300 y 400 pisos más”, estima Catasús.

“Podría ser hasta 700 viviendas de protección oficial de régimen general en alquiler, la lucha es que sean las máximas posibles”, plantea Gabriel Mercadal, presidente de la Asociación de Vecinos de Sagrada Família. Mercadal enfatiza que quedan por erigir 562 pisos en la manzana en que confluyen las calles Castillejos, Consell de Cent, Cartagena y Diagonal. Aparte, faltan 112 domicilios por construir en el número 771 de la Gran Via y otros 88 hogares a repartir entre el 5-9 de Bolívia y el 119 de Pamplona. “Se han hecho derribos, sd han empezado construcciones y alguna cosa se hace, pero progresa muy lento”, lamenta Mercadal.

Los representantes de las cuatro asociaciones vecinales del entorno de Glòries, durante la asamblea para hacer balance del Compromiso de Glòries. / Bárbara Favant / EPC

Obras encalladas

En cuanto a equipamientos, las asociaciones vecinales recuentan que se han acabado cinco de las 16 dependencias que aseguran que se comprometieron en 2007. Agregan que hay desequilibrio entre la inversión en dependencias que se definen de ciudad (unos 150 millones de euros, calculan) y la que son de barrio (con unos 25 millones destinados al efecto).

El tejido vecinal evalúa que, aunque el proyecto está avanzado, la lentitud sigue marcando la construcción del equipamiento de la antigua Fàbrica del Sucre, en la calle Cartagena. Allí debe instalarse un espacio para jóvenes, una sala de actos polivalentes y un espacio para los Castellers de la Sagrada Família. A su vez, advierten que la edificación del edificio de la escuela Gaia -en módulos, de momento- va “muy lento”. Debe alzarse donde estuvo la Fàbrica de Paraigües. “Dijeron que las obras debían empezar en 2026 y que la escuela estaría abierta para el curso 2027-2028, ahora nos hablan de 2028-2029”, ha comentado Catasús, escéptico con que las fechas se cumplan.

Entre los deberes en que observa más demora, el movimento vecinal alerta de que la construcción de una residencia de ancianos en la calle Independència, el auditorio ligado a la Farinera del Clot y el polideportivo proyectado en la Meridiana sur, entre las calles Tànger y Pamplona, permanecen bloqueados. A su vez, agregan que falta por empezar las obras del ambulatorio de la calle Bolívia y queda por definir los edificios Sòcol y Ona, un complejo que ha de unir equipamientos y vivienda pública.

Por otro lado, las asociaciones han destacado la gran afluencia la franja central del parque de Glòries y el buen papel que está cumpliendo, que han juzgado “necesario”. En todo caso, han afirmado que una tercera parte de la superficie del parque aún se debe urbanizar. “El compromiso por Glòries debía hacerse en 10 años, el año que viene hará 20 años que se firmó pero, a este ritmo y yendo bien, llegaremos a los 30 años y, con falta de voluntad, nos iremos a 40… Esto no puede ser”, zanja Catasús.