Barcelona acogerá la convención mundial del club de líderes y filántropos Rotary en 2029

La ciudad de Barcelona acogerá la Convención de Rotary International del 2 al 6 de junio de 2029 y recibirá unos 20.000 participantes. La red mundial de clubes Rotary, que reúne a líderes locales y voluntarios desde hace más de un siglo para realizar obras benéficas y contribuciones a la paz, ha elegido la capital catalana para su encuentro anual. En un comunicado, ha dado a conocer que la cita se celebrará en el recinto de Granvia de la Fira de Barcelona y ha estimado que generará un impacto de unos 68 millones de euros para la economía local, además de la repercusión en territorios cercanos por los viajes turísticos que puedan realizar a continuación los asistentes.

Se trata de un club fundado Paul Harris en 1905 y del que forman parte empresarios, profesionales y líderes cívicos influyentes. Presume de ser el club más antiguo del mundo de este tipo. Además de compartir su interés por la filantropía, los socios amplían contactos y sinergias personales gracias al club. Destacadas personalidades de Catalunya, por ejemplo del ámbito médico y de la abogacía, forman parte de la entidad.

Los miembros de Rotary llaman a su reunión anual ‘mini-Naciones Unidas’, porque acuden socios de más de 140 países. Asisten a sesiones plenarias y talleres, exponen proyectos humanitarios y realizan actividades culturales y de networking. "Las convenciones de Rotary son espacios donde convergen las ideas, el servicio y la colaboración, y donde se reúnen personas de todo el mundo para compartir experiencias, trabajar en pos de soluciones y forjar relaciones duraderas", asegura el presidente de Rotary International, el ortodoncista italiano Francesco Arezzo.

Segunda cumbre en 27 años

"Nos complace volver a Barcelona en 2029: es una ciudad con una sólida perspectiva internacional y una trayectoria impecable de acoger a nuestra comunidad rotaria mundial", añade. "Ser sede de la Convención es un honor y una responsabilidad", señala el consultor y empresario Sergio Aragón, presidente de la Comisión Organizadora Anfitriona de Barcelona 2029 y socio del Club Rotario de Barcelona Diagonal.

Barcelona ya acogió este evento mundial de Rotary en 2002, cuando asistieron más de 16.800 personas de todo el mundo así como el premio Nobel de la paz y expresidente soviético Mijaíl Gorbachov. Reuniones más recientes han acogido a Tawakkol Karman, ganadora del Premio Nobel de la Paz y defensora de los derechos humanos; Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud; o Graça Machel, reconocida activista de los derechos de las mujeres y los niños.

Candidatura impulsada desde Barcelona

La elección del destino 2029 no ha sido casual. Los socios del club barcelónes impulsaron una candidatura que sumó el apoyo del resto de los rotarios catalanes, así como de los españoles y portugueses, con la complicidad del Ayuntamiento de Barcelona, el Barcelona Convention Bureau y Fira de Barcelona. En la península Ibérica Rotary cuenta con unos 7.000 afiliados.

"La elección de Barcelona confirma una vez más el atractivo y solvencia de la ciudad", apunta el alcalde Jaume Collboni, a través del comunicado de Rotary. "La convención ofrece la oportunidad de posicionar a Barcelona internacionalmente como una ciudad alineada con los valores humanitarios, culturales y prodiversidad, a la vez que muestra la cultura, la innovación y las experiencias de los visitantes de la ciudad, genera un impacto económico significativo y contribuye al legado de la ciudad y al retorno hacia el territorio", agrega. Apenas trascendió la designación de Barcelona, el presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí, celebró la noticia: "Refuerza el prestigio de Barcelona como capital mundial de grandes eventos y reconoce el trabajo de los miembros de Rotary en nuestra ciudad”.

Entidad discreta y centenaria

El club rotario de Barcelona se fundó en 1922 y el Ayuntamiento de Barcelona rindió homenaje a sus fundadores en 2009. El entonces alcalde Jordi Hereu felicitó a una delegación formada por prestigiosos socios locales como Joaquim Llimona, Joan Dexeus, Moisés Broggi, José Maria Mesa y Xavier Mateu. Este febrero de 2026, Jaume Collboni entregó las distinciones de entidad centenaria a 11 entidades e instituciones de la ciudad, incluido este club.

Noticias relacionadas

Homenaje a los creadores del club Rotary de Barcelona en 2009 / Archivo EPC

Sus acciones solidarias suelen ser discretas. Rotary cita como ejemplos la colaboración con hoteles y otros colaboradores para ceder más de 1.300 comidas semanales a los comedores sociales locales, colectas de fondos para los afectados por la DANA en Valencia o familias con enfermos de Alzheimer. En 2022 trascendió que Rotary había financiado la ampliación y renovación del comedor social Caliu-Espai d'Acolliment, con sede en la parroquia Sant Joan d'Horta de Barcelona, desbordada de peticiones por la pandemia. Según la organización, en todo el mundo han movilizado más de 5.500 millones de dólares a financiar programas filantrópicos.