Arrancan las obras de consolidación del Castell de Eramprunyà de Gavà

El Ayuntamiento de Gavà (Baix Llobregat) ha anunciado un paso más en la preservación del Castell d'Eramprunyà con el inicio de las obras que "permiten continuar con el proyecto de recuperación de este patrimonio histórico".

Este pasado lunes 9 de marzo, explica el consistorio en un comunicado, se realizó un vuelo en helicóptero que permitió subir hasta el recinto soberano del Castell los andamios y el material de obra necesario para la realización de los trabajos. Una vez finalicen los trabajos se realizará un segundo vuelo para retirar el material sobrante, residuos generados y medios auxiliares. El traslado se realizó en helicóptero, ya que el acceso rodado con camiones hasta la obra "es complicado", remarca el texto. "Además, la operación por aire permite una implementación más rápida y mejora la operatividad", sigue.

Las obras de restauración son posibles gracias a la subvención de 2,9 millones de euros recibida de fondos europeos, una ayuda concedida por el Ministerio de Industria y Turismo, en el marco del programa de Mejora de la Competitividad y de Dinamización del Patrimonio Histórico con uso turístico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos 'Next Generation'.

Promoción turística

"Las obras que ahora empiezan, permiten avanzar de forma determinante en la preservación y consolidación del Castell y promover, aún más, su descubrimiento y difusión", asevera el ayuntamiento. Actualmente, dice el consistorio, se está trabajando en la propuesta turístico-cultural con el objetivo de generar actividades dirigidas a la difusión y conocimiento del patrimonio. "En esta línea se estudian diferentes tipos de visitas que permitan al visitante conocer primera mano la historia del Castell con explicaciones de las diferentes estancias y su entorno", remarca el comunicado.

Con las preceptivas autorizaciones tanto del Servei de Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de la Subdirecció General del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, como del Servicio de Gestión de Parques Naturales de la Diputación de Barcelona, se han iniciado las obras en ambas actuaciones bajo la supervisión de los servicios técnicos municipales. Las obras de preservación del Castell d'Eramprunyà que ya han comenzado se alargarán hasta el 29 de mayo. En cuanto a los trabajos de adecuación del camino, los trabajos se alargarán hasta el 17 de abril.

Emblema histórico

Lo que hoy se conserva son los restos de un castillo de los siglos XIV-XV, muy dañado durante la Guerra Civil Catalana del siglo XV. En esta época, y en siglos posteriores, fueron sus propietarios la familia barcelonesa de los March. Sin embargo, se trata de la ampliación y transformación de un castillo románico anterior, de propiedad real, construido en los siglos IX-X, como castillo de frontera con el Islam.

Cuenta con la catalogación de Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) y es el monumento más destacable de la edad media en Gavà. Fue centro de la antigua baronía de Eramprunyà, de la que fueron señores los March. Esto hace que su interés vaya más allá de la población de Gavà y que se extienda a los otros actuales municipios que también formaron parte: Begues, Castelldefels, Viladecans, Sant Climent y Sant Boi.

El castillo fue adquirido en 2007 por el Ayuntamiento de Gavà y entonces se firmó un convenio de colaboración con la Diputación de Barcelona para trabajar en la conservación, estudio y difusión del monumento. En el marco de este convenio se ejecutaron distintas actuaciones y se redactó el Plan Director.