Un farol antiguo aparece despedazado en los Encants de Barcelona

Un farol partido en varias piezas y expuesto para su venta en una parada del Mercat dels Encants de Barcelona ha despertado en los últimos días un debate en redes sobre cómo se cuida el patrimonio urbano de la capital catalana. La imagen del poste de luz, de apariencia histórica, comenzó a circular hace unos días en la red social X, mientras los usuarios se preguntaban si un elemento así, con un posible valor histórico, debería estar en este lugar o si tendría que contar con algún tipo de protección municipal.

La pieza en cuestión parece un farol de hierro forjado, con ornamentos de líneas curvas y motivos inspirados en la naturaleza, un diseño que recuerda al estilo modernista. La parte superior, además, está coronada por el escudo de Barcelona. Hay quien sospecha que podría tratarse de uno de los faroles que se retiraron de La Rambla durante las obras de reforma del paseo.

Junts pide explicaciones

El asunto no tardó en saltar de las redes sociales al ámbito político. Este lunes, el grupo municipal de Junts per Barcelona registró un ruego dirigido al alcalde, Jaume Collboni, para pedirle explicaciones sobre el destino de los elementos patrimoniales que se retiran del espacio público por obras.

En el escrito de Junts, firmado por su portavoz Jordi Martí i Galbis, recuerda que la reforma de La Rambla ha sido presentada reiteradamente por el gobierno municipal como una intervención respetuosa con los elementos que forman parte de la identidad del paseo. Sin embargo, la aparición de estas imágenes, señalan, ha generado una “alarma patrimonial del todo justificada”.

Más allá de si el farol procede o no exactamente de La Rambla, el grupo de la oposición plantea una cuestión de fondo, y pregunta directamente al gobierno municipal qué garantías hay sobre la custodia, el inventario, el control y la trazabilidad de los elementos patrimoniales que han sido retirados durante las obras, y si serían capaces de de acreditar dónde se encuentran cada uno de los bienes retirados.

Noticias relacionadas

En este sentido, desde Junts consideran que "no es aceptable" que la ciudadanía tenga la sensación de que estos elementos pueden terminar fragmentados o incluso, como podría ser este caso, circulando fuera de los canales públicos. Por ello, exigen al gobierno municipal que aporte documentación, inventarios y explicaciones públicas claras sobre cómo se gestionan estos objetos.