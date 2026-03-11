La ampliación del Hospital Municipal de Badalona empezará a finales de 2026 con una inversión de 12,5 millones

Las obras de ampliación y modernización del edificio del Hospital Municipal de Badalona supondrán una inversión de 12,5 millones de euros y comenzarán durante el último trimestre de 2026, según puede avanzar EL PERIÓDICO. Las actuaciones supondrán la transformación más significativa del equipamiento en dos décadas y los trabajos se alargarán, según plantea el Ayuntamiento, unos dos años. "Después de tanto tiempo, el gobierno municipal ha decidido impulsar una modernización profunda del centro para adaptarlo a la realidad sanitaria actual y a las necesidades de los pacientes", declara el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP).

Las obras, todavía pendientes de licitarse, contemplan la ampliación y la modernización del centro. Por un lado, se proyecta un aumento de algo más del 6% de la superficie del hospital, que sumará 855 m² a los actuales 13.522 m² de que dispone. Para ello, se hará una remonta de dos plantas en la zona de consultas actual, que acogerá dependencias como el laboratorio, las consultas externas o el ropero. Esta ampliación permitirá dotar al hospital municipal de dos salas de endoscopia adicionales, dos consultas externas más, siete nuevas camas (pasando de 116 a 123) y cuatro habitaciones más (de 116 a 123). Asimismo, la adecuación de los cuatro quirófanos existentes permitirá sumar un quinto al equipamiento. Una parte de esta ampliación (unos 180 m²) responderán a la creación de un nuevo patio interno.

Imagen virtual del Hospital Municipal de Badalona una vez se construya la remonta de dos pisos / BSA

Además de la ampliación, el proyecto contempla la modernización de una quinta parte del hospital (algo menos de 3.000 m², concretamente), la centralización de dispositivos como el hospital de día, la reubicación de la cafetería para que gane un acceso directo desde el exterior, la reforma de la sala de actos, así como la modernización del sistema de climatización y de los vestuarios del personal. Desde que el centro fue inaugurado en 1993, "la sociedad ha cambiado, la población está más envejecida y hay más afectación de enfermedades crónicas", asegura Toni Salas, gerente de Badalona Serveis Assistencials (BSA), la empresa pública municipal que gestiona el hospital municipal. "Es una obra muy esperada por la ciudadanía y estamos muy contentos de poder ponerla en marcha", apunta la vicepresidenta de BSA y concejala del Ayuntamiento de Badalona, Eva Guillén.

No en vano, en 2022 el entonces alcalde Rubén Guijarro (PSC) anunció una inversión de siete millones para mejorar y ampliar el centro, que ahora se sustancia. "Queremos incrementar su capacidad y eficiencia, mejorar los circuitos y los procesos tanto para los pacientes como para los profesionales, y garantizar que Badalona tenga un hospital municipal preparado para los retos sanitarios de los próximos años", señala Albiol.

Arriba, uno de los actuales quirófanos del hospital (en una imagen de 2024); abajo, una imagen virtual de cómo serán los nuevos quirófanos / BSA

Las obras se llevarán a cabo por etapas, de manera que no afecten al servicio. "Tenemos que estar muy coordinados para no tener que parar la actividad, no se puede cerrar el hospital", indica el gerente. Un ejemplo de este croquis es la cafetería, que será trasladada a la sala de actos mientras duren las obras de su reubicación: "Todo tiene que funcionar como un engranaje", resume Guillén.

146.000 visitas en un año

En una segunda fase de las obras, que debería comenzar cuando finalice la primera tongada de reformas, se prevé la mejora funcional del área de hospitalización, para hacerla más acogedora: "Necesitamos estructuras en todas las áreas que sean mucho más humanas", señala el gerente. El Ayuntamiento prevé que el coste de esta remodelación ascienda a unos siete millones de euros. También se prevé la reforma integral del área quirúrgica, cuya inversión correrá de parte del Departament de Salut, y ascenderá a unos cuatro millones de euros.

El primer hospital municipal de la ciudad se puso en marcha en 1932, con capacidad para 24 enfermos. En 2025, el centro sanitario realizó más de 5.300 cirugías, recibió más de 51.000 urgencias y sus consultas externas atendieron un total de 146.000 visitas, de una población de referencia de más de 252.000 personas. Entre los responsables tanto de BSA como del Ayuntamiento planea el hecho de que para el centenario de la institución, en 2032, el hospital luzca de manera muy diferente a cómo lo hace hoy en día.