Nostalgia olímpica
Vuelve Cobi: venden el "último" merchandising original de Barcelona 92
Una tienda online vende figuras, llaveros y lápices oficiales de la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona
Los nostálgicos de la Barcelona olímpica están de suerte. Una tienda online ha puesto a la venta parte del stock original de merchandising de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Se trata de artículos fabricados a finales de los años 80 que, según explican desde la tienda Cobi Barcelona, han permanecido guardados durante todo este tiempo y ahora vuelven a salir a la venta hasta agotar existencias. Entre los objetos disponibles hay llaveros, figuritas o lápices con la imagen del popular personaje, a quienes muchos guardan un especial cariño.
Cobi fue creado por el diseñador Javier Mariscal y representaba a un perro pastor catalán (un gos d’atura), con una simpática sonrisa dibujada en la cara. Con el paso del tiempo, ha terminado convirtiéndose en uno de los símbolos más recordados de aquellos Juegos, y también de la transformación que vivió la capital catalana en los años previos a 1992. Además, las siguientes generaciones, a pesar de no haber vivido aquél acontecimiento, han crecido oyendo hablar de él y continúan reconociendo a su mascota.
Desde la tienda explican que han recuperado “el stock restante de la producción oficial de 1988”, piezas que llevaban 37 años almacenadas. Ahora las venden como objetos para coleccionistas o para aquellos nostálgicos que simplemente quieren recuperar un recuerdo de aquella época.
“No son muñecos, son historia, son nostalgia y son un pedacito de Barcelona”, señalan desde la web, donde hablan del “último lote disponible” de productos oficiales de Barcelona’92.
