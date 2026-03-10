Barcelona recibirá al Tour iluminando espacios de amarillo y con una 'fan zone' en Ciutat Vella

Quedan menos de cuatro meses para que el pelotón del Tour de Francia, la más importante y afamada competición ciclista del mundo, tome la salida por primera vez en Barcelona y recorra tierras catalanas durante tres etapas. La llamada ‘Grand Départ’ movilizará una caravana de mil vehículos, de 400 a 500 voluntarios a pie de calle y grandes recursos para un acontecimiento deportivo de repercusión planetaria que, al mismo tiempo que vuelva a exhibir la urbe y Catalunya al mundo, el ayuntamiento -que andaba detrás de organizar la salida desde hace más de seis años y hace tres que la diseña- quiere que el recibimiento a la ronda gala sea una "gran fiesta" que “la ciudadanía viva en primera persona” y deje un legado. Así lo ha expresado el concejal de Deportes, David Escudé, que ha avanzado algunos detalles que envolverán al evento en un acto organizado por Barcelona Global, la asociación que reúne a 281 empresas, centros de investigación, escuelas de negocios, universidades e instituciones culturales relevantes de la ciudad.

“La clave es que todos los barceloneses y barcelonesas se lo hagan suyo”, ha postulado Escudé, que ha augurado que el paso del Tour por Barcelona será "posiblemente el evento deportivo que arrancará más pasión y que arrastrará más gente a la calle después de los Juegos Olímpicos" de 1992. A su vez, ha revelado que se instalará un ‘Fan Park’ con pantalla gigante en Ciutat Vella. “Es uno de los pocos distritos por donde no pasará el Tour”, ha alegado el edil.

Esa zona para aficionados abrirá el 2 de julio en un emplazamiento aún por concretar. Será un día antes de la gran presentación de los equipos -con el recinto modernista del hospital de Sant Pau y la Sagrada Família de telón de fondo- y dos días antes de que se dispute la contrarreloj por equipos con la que arrancará la ‘Grande Boucle’. La ‘fan zone’ será de entrada gratuita, congregará actividades y exhibiciones y contará con la única pantalla que se instalará para seguir las etapas en la ciudad.

"Si el Tour viene a la ciudad, la gracia es vivirlo a la calle, acompañando a los ciclistas", ha recordado Escudé. Al mismo tiempo, los organizadores pretenden que Barcelona respire el Tour con antelación. La ciudad prepara un acto para el próximo 26 de marzo en Arc de Triomf, a 100 días de la crono inaugural y que se concibe como un homenaje a los 25 clubes ciclistas de la ciudad. “Queremos que todo el mundo esté al caso de que Barcelona se transformará durante unos días”, ha expuesto Escudé.

Además, para el 30 de mayo se programa una fiesta de la bicicleta estrechamente ligada a la ronda francesa. A ello se suma que Barcelona quiere adornarse con el color por excelencia del Tour, el amarillo, el distintivo del maillot de líder. En ese sentido, Barcelona está planeando que distintos puntos de la ciudad se iluminen de amarillo. A su vez, el ayuntamiento está en conversaciones con los ejes comerciales para que los establecimientos se decoren para la ocasión. “La luz irá muy ligada a los actos de promoción del Tour, la ciudad debe vivir el amarillo”, ha esgrimido el concejal.

Más de 100 millones de retorno

Asimismo, el edil ha sostenido que tan importante es que la vuelta ciclista venga a Barcelona “como lo que deja y promociona”. Barcelona y las administraciones catalanas asumen una factura de ocho millones de euros por la acogida del Tour, lo que calculan que se compensará de sobras con el retorno económico de un acontecimiento que Escudé ha situado en la “clase media alta” del mundo del deporte. El concejal ha explicado que el retorno económico de las partidas del Tour desde Bilbao y Florencia en los últimos años se estima en “más de 100 millones de euros”.

El concejal de Deportes de Barcelona, David Escudé, observa un vídeo con Miguel Induráin enfundado de amarillo durante el acto de Barcelona Global. / FERRAN NADEU

En todo caso, el edil ha afirmado que Barcelona no ha ambicionado el Tour para captar más turismo, menos en julio, cuando la ciudad ya está repleta de visitantes. “Con un recorrido tan amplio en Catalunya, el turismo se repartirá por todos lados”, ha pronosticado. Por otro lado, el concejal ha apuntado que una herencia del Tour será acelerar la pavimentación de la plataforma marina del Fòrum, donde los corredores tomarán la salida en la contrarreloj por equipos y que está previsto remodelar en los próximos años.

Fomento de la bicicleta

Además, el concejal ha esbozado que, en paralelo a los preparativos de las etapas y lo que las rodea, se traza un programa de fomento del uso de la bicicleta en los colegios, en línea con el proyecto para que los alumnos tuvieran una aproximación a la vela que se ha mantenido tras la edición de la Copa América en 2024. Asmismo, el plan para enseñar ir en bicicleta y perfeccionar la técnica de los que ya saben se quiere ampliar a los familiares de los escolares, con formación también para adultos.

“Hemos detectado que, aunque no lo parezca, no todo el mundo en Barcelona sabe ir en bicicleta”, ha comentado Escudé. “Hay nuevos vecinos que no saben ir en bicicleta o no tienen espacio para ir en bicicleta -ha justificado-. Hemos comenzado con las escuelas, con un programa similar al que tenemos con la vela, pero con una visión diferente, también a nivel familiar, porque podemos facilitar el conocimiento de la bicicleta antes y después del Tour, mejorar la técnica de los que ya saben y hacerlo muy popular”.

Aún más, el edil ha blandido que, más allá de la red de carril bici de Barcelona, el ciclismo merece potenciarse aún más en la urbe. “La bicicleta debe ser y ha de ser uno de los transportes de esta ciudad, no solo coger la bicicleta para hacer deporte, sino como un sistema de transporte en esta ciudad, de eso se trata”, ha argumentado.