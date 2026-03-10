Una sentencia ratifica que Élite Taxi boicoteó a Uber en 2022 pero ve excesiva la multa de 123.000 euros impuesta por Competència

A punto de iniciarse este miércoles el trámite parlamentario de la nueva ley del taxi, y mientras tanto la guerra abierta entre las plataformas de precontratación y el principal sindicato que representa al sector, Elite Taxi, sigue abierta en todos los flancos, también el judicial.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ratificado que Elite Taxi vulneró el derecho a la competencia al realizar una recomendación colectiva de boicot contra Uber. No obstante, la Sala Contenciosa Administrativa Sección Quinta del TSJ estima parcialmente el recurso que presentó el sindicato contra una cuantiosa multa que le impuso en 2023 la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).

Presión a los taxistas

Los hechos se remontan a inicios de 2022, cuando la ACCO abrió un expediente para investigar posibles "prácticas agresivas o actos de denigración" para evitar que los taxistas del área metropolitana de Barcelona prestaran sus servicios a través de la plataforma digital de Uber. Según Competència, Elite Taxi ejerció medidas de presión a través de comunicaciones en redes sociales, su web e incluso con llamadas telefónicas, que tenían como fin disuadir a los taxistas de colaborar con Uber. El regulador señaló que el sindicato mostró datos personales de los taxistas que habían aceptado incorporarse a la plataforma de contratación digital de Uber.

El expediente concluyó un año y medio más tarde con la imposición a Elite Taxi de una sanción de 123.000 euros y la asociación recurrió a la justicia. Ahora, el tribunal considera probado que existió una campaña de presión coordinada para impedir que Uber operara en el mercado y para coaccionar a los taxistas que quisieran colaborar con dicha plataforma.

Estimación parcial

No obstante, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso de Elite Taxi, ya que anula la multa al cuestionar su proporcionalidad, señalando que podría llevar a la organización a la insolvencia. La sentencia considera que el criterio para calcularla (basado en el 40% de representatividad en una comisión técnica) fue erróneo y sobredimensionó el poder real de la asociación.

Es por ello que el fallo obliga a la ACCO a realizar un nuevo cálculo de la multa empleando como criterio el número de asociados de Élite Taxi en el año 2022. El existir una estimación parcial, el tribunal determina que cada parte debe pagar sus propias costas y las comunes se abonarán por mitad.

La ACCO pide una aclaración

No obstante, la ACCO presentará un escrito al TSJC para solicitar que aclare "cómo debería realizarse el recálculo de la sanción". En vez del grado de representatividad del sindicato, la sentencia indica que la ACCO debería haber tomado en consideración el volumen de negocio de los propios asociados de Élite Taxi en 2022. Sin embargo, la ACCO señala que, precisamente, la cifra de 7,23 millones de euros "utilizada para el cálculo de la sanción y expresamente validada por el TSJC responde precisamente al volumen de negocio de los asociados de Élite (y no a su grado de representatividad)".

Élite recurrirá

Élite Taxi ha anunciado que recurrirá la sentencia, que en su opinión "agrava el conflicto del taxi" y que "no pagará ni un solo euro" de una sanción que considera que parte de "una evidente orientación política destinada a limitar la acción colectiva del sector del taxi". El sindicato también lamenta que la sentencia tampoco ofrece una fundamentación clara sobre cómo debe determinarse correctamente la base económica de la multa.