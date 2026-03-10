Deporte y turismo
El sector del buceo se sumerge de nuevo en Cornellà en otra edición del Mediterranean Diving Show
Reúne 147 expositores de 22 países, jornadas técnicas y actividades paralelas para todos los públicos
Los amantes del buceo tienen una cita en Cornellà de Llobregat del 13 al 15 de marzo en una nueva edición del Mediterranean Diving Show, el salón de referencia del sector que este año contará con 147 expositores de una veintena de países. Del programa, un año más, destacan las Jornadas Técnicas Profesionales que abordarán temas que van desde aspectos técnicos del buceo hasta la conservación marina, la exploración subacuática, el turismo de buceo o el análisis socioeconómico del sector.
Uno de los espacios más dinámicos del recinto de Fira Cornellà será la piscina climatizada donde se realizarán bautizos de buceo dirigidos a menores a partir de ocho años y, como novedad, una actividad especial de bautizo de apnea.
Un año más, el certamen contará con el apoyo de importantes marcas y fabricantes del sector subacuático, que aprovecharán el escaparate para presentar sus novedades, materiales de última generación y soluciones tecnológicas innovadoras, tanto en el ámbito de la fabricación como en la distribución especializada.
Así, durante los tres días de la muestra los visitantes tendrán a su alcance una amplia superficie expositiva donde podrán encontrar las últimas novedades en cuanto a equipos para inmersiones para todos los niveles, desde principiantes, buceo recreativo, deportistas y para profesionales, aptos para el buceo en cualquier fondo marino y en cualquier temperatura, neoprenos de aletas, gafas, equipos de captación de imagen subacuática, cajas estancas, relojes y reguladores más innovadores.
En la muestra también estarán presentes agencias de viaje y centros de buceo que ofrecerán los mejores destinos y alternativas de vacaciones adaptables a cualquier petición.
