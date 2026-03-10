Richard Sánchez, nuevo comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural de Barcelona

Richard Sánchez Jiménez será el nuevo comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural y Religiosa del Ayuntamiento de Barcelona, cargo que dependerá de la segunda tenencia de alcaldía que abarca las áreas de residencia, Relaciones Internacionales, Educación, Salud, Personas Mayores, Derechos Humanos y Ciclos de Vida.

Sánchez sustituye a Sara Belbeida, que desde el pasado viernes es la concejal del Distrito de Horta-Guinardó y responsable de Pla de Barris, Participación, Innovación Democrática y Educación, ha informado el consistorio en un comunicado este martes.

"El principal objetivo de Sánchez será el de dar un mayor impulso a las políticas municipales vinculadas al respeto a la diversidad como elemento esencial dentro del modelo de ciudad", apuntan las mismas fuentes.

Sánchez, natural de Venezuela, es vecino de Barcelona desde hace más de 20 años y es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad José Antonio Páez de Valencia (Venezuela) y cuenta con un Postgrado en Gestión y Políticas Públicas del centro de extensión de la misma universidad.

En Barcelona ha desarrollado su actividad en el ámbito comunitario, asociativo y político, y proviene de una familia marcada por el "compromiso democrático y los valores cívicos": su abuelo tuvo un papel activo en la transición democrática que siguió la caída de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez en 1958, y fue preso político entre 1955 y 1957, y su padre, por su parte, ejerció como presidente de la Asamblea Legislativa del Estado Carabobo en Venezuela.