La restauración de Barcelona vuelve a llenar La Paloma de caras conocidas y homenajea a Alberto San Juan

El Gremi de Restauració de Barcelona lo ha vuelto a hacer. Este miércoles ha llenado la mítica sala La Paloma hasta la bandera con su fiesta anual de Santa Eulàlia, un sarao al que nadie quiere faltar. Entre tapas y cócteles de primera división, conversan y se reencuentran primeras espadas políticas y del empresariado local, en especial de la hostelería, rodeados de caras conocidas de la farándula de Catalunya y de Madrid.

El acto tiene cada año un protagonista cultural, a modo de homenajeado y embajador. En las últimas ediciones los elegidos han sido Joan Manuel Serrat, Lola Herrera y Boris Izaguirre. Este 2026, ha sido el actor madrileño Alberto San Juan, presentado además por la actriz badalonesa Melani Olivares. Ambos han recordado sus primeras obras y su estima por la ciudad, y San Juan ha reivindicado la vigencia del 'No a la guerra' ante el recrudecimiento de los conflictos de Palestina e Irán.

Fiesta de Santa Eulàlia del Gremi de Restauració de Barcelona en la Paloma. / FERRAN NADEU

Entre los invitados de mayor rango estaban el presidente del Parlament, Josep Rull, que ha dado la bienvenida a los asistentes; el alcalde, Jaume Collboni, llegado 'in extremis'; y el conseller de Alimentación, Òscar Ordeig. No han faltado los expresidentes Artur Mas y José Montilla, así como todos los líderes de los grupos de la oposición municipal, que han tenido presencia también. También estaban expolíticos de larga trayectoria barcelonesa, como Alberto Fernández Díaz, Paco Sierra, Sònia Recasens, Janet Sanz o Esther Capella. También se dejaron ver personalidades como Lluís Sans, Jordi William-Carnes, Magda Oranich, Queco Novell y hasta el Padre Apeles.

La cita ha servido también de puesta de largo social de la nueva presidenta del Gremi, Núria Solà, poco amiga de los focos. El hiperactivo director de la entidad, Roger Pallarols, no cogió el micro, pero supervisaba cada detalle con una sonrisa de oreja a oreja, sabedor del poder fáctico que confiere la capacidad de convocatoria como la de este encuentro.

Fiesta de Santa Eulàlia del Gremi de Restauració de Barcelona en la Paloma. / Ferran Nadeu

San Juan ha hecho un discurso izquierdista y reivindicativo. Ha clamado contra la "violencia histórica" entre países y en España, que "ataca derechos básicos como la salud, la vivienda o la educación y persigue al diferente, más aún si es mujer". Ha pedido un aplauso para Cristina Fallaràs, allí presente, y ha atribuido la represión a la protección de "los grandes intereses de una pequeña minoría". Ha lanzado varios guiños al público, al agradecer en catalán el "honor inmerecido pero recibido con alegría" de protagonizar la gala y al cantar luego el estribillo de Qualsevol nit pot sortir el sol de Jaume Sisa. También ha recordado las visitas guiadas que le hacía por la ciudad Rosa Maria Sardà a finales de los años 90, en las que le sorprendió la personalidad de los distintos barrios de Barcelona. Finalmente, ha reconocido a Mercè March, propietaria de La Paloma, que la haya conservado durante los años de cierre y ha asegurado que la "perseguirá" para poder actuar de nuevo en su escenario como hizo con la obra 'Alejandro y Ana'.

Su telonera, Melani Olivares, ha recordado entre risas los ligues de juventud de Alberto San Juan y la muda de recambio que siempre llevaba con él por si no dormía en casa: "Todas las chicas le iban detrás... ¡Y él las dejaba a todas supercontentas!". También ha destacado su afán "transgresor en el teatro" y su "carisma y bondad". En un tono mucho más institucional, Josep Rull ha abierto los parlamentos con una llamada a la esperanza y a la autoestima: "Necesitamos que haya actos como este en los que nos encontramos, nos gustamos y nos proyectamos". Asimismo, ha definido la restauración como "un sector luminoso, que inspira y es termómetro de la ciudad y del país". La guinda ha sido la actuación del grupo malagueño Efecto Mariposa, que han cantado dos de sus canciones de cabecera y ha adelantado un tema del disco que lanzará en abril para festejar 15 años de trayectoria.