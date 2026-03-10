Una quincena de ciudades barcelonesas afianzan sus carreteras para el paso del Tour con una inversión de 700.000 euros

Los ayuntamientos de una veintena de localidades catalanas tienen marcados en sus calendarios los días 4, 5, y 6 de julio de 2026. Son las fechas en las que la carrera ciclista más imporante del mundo, el Tour de Francia, recorrerá tierras catalanas. El pelotón estará formado por casi 200 corredores, y que las vías estén en perfecto estado para su paso es una prioridad de los organizadores, que desde hace meses están en contacto con las administraciones catalanas para cerciorarse de ello. Así, ante la dificultad que supondría unificar los trabajos de arreglo y preparación de las calles de los 18 municipios barceloneses por cuyo casco urbano discurrirá la carrera, la Diputación de Barcelona (DIBA) ha ofrecido a los ayuntamientos llevar a cabo las obras necesarias a través de su catálogo de servicios. Se han adherido a propuesta ―licitada por un importe de 480.976,31 euros (IVA incluido)―, 16 municipios, que no tendrán que abonar una partida extra al ente supramunicipal por este servicio.

Estas localidades son Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, Sitges, Castelldefels, Gavà, Viladecans, Olesa de Bonesvalls, Vallirana, Cervelló, Molins de Rei, Granollers, Balenyà, Taradell, Vic, Sant Quirze de Besora y Montesquiu. "Nuestra intención es ayudar lo máximo a los ayuntamientos, los hay que son pequeños y no tienen capacidad para llevar a cabo estos trabajos o que hacerlo les comportaría una gran carga, los ayuntamientos están muy contentos y agradecidos de que podamos facilitarles estas tareas", explica a EL PERIÓDICO el presidente delegado del Área de Infraestructuras y Territorio de la DIBA, y alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès.

Así lo corrobora la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, ciudad que verá partir a los ciclistas en la tercera etapa: "Este es un buen ejemplo de gobernanza multinivel en que administraciones diferentes colaboran con un único objetivo: que el territorio pueda aprovechar al máximo la oportunidad que supone el paso del Tour". "Ante un acontecimiento de esta magnitud, lo más oportuno es trabajar juntos y la Diputació ha asumido un papel facilitador", sostiene Barnusell. "La Diputación, a nivel económico y técnico, sí que puede asumir llevar a cabo estos trabajos; estamos preparados para recibir el Tour", sentencia Vallès.

Allanar el firme, retirar obstáculos

Los trabajos a los que se refiere Vallès contemplan tareas de reparación, de retirada de obstáculos, el allanado de elementos que puedan sobresalir en la vía y la retirada o movimiento del mobiliario urbano que pueda resultar peligroso para los corredores. Concretamente, se prevén reparar los tramos de pavimento de calzada que presenten grietas u otros desperfectos como la denominada 'piel de cocodrilo' (fisuras por fatiga de la superficie), para eliminar irregularidades y evitar que se formen charcos. El nivelado de los elementos del firme (como tapas de registro o rejas) deberá asegurar que ninguna pieza sobresalga o quede por debajo del asfalto 5 milímetros. La retirada de posibles obstáculos contempla un abanico que va desde los reductores de velocidad, delimitadores de carril y bolardos, todo ello para evitar el riesgo de impacto de los ciclistas.

Todos los elementos que sean retirados o desplazados (como es el caso del mobiliario urbano) tendrán que ser recolocados en su ubicación original una vez finalice la etapa. Que sea la DIBA la que se ocupe de ello "simplifica la gestión administrativa, garantiza una actuación coordinada en el conjunto del recorrido y permite optimizar recursos públicos", sintetiza la alcaldesa Barnusell.

Etapa del Tour de Francia de 2009, a su paso por la Seu d'Urgell / Ana Meneses

Cuando se publicó el recurso de la DIBA para los ayuntamientos, los organizadores del Tour ya se habían desplazado a Catalunya para una primera revisión del recorrido, en que "se detectó todo lo que se necesitaría". "No trabajamos con los ojos tapados, los técnicos están constantemente pisando el territorio y conocen tanto nuestras infraestructuras como las de cada municipio", subraya Sergi Vallès.

La elaboración del contrato se llevó a cabo en el pasado mes de noviembre, de manera que aún no se ha bajado al detalle qué arreglos se llevarán a cabo en cada tramo, sostiene la DIBA. Resulta lógico plantear que desde que se revisaron las carreteras y hasta se lleven a cabo los trabajos en el pavimento se pueden haber instalado elementos, o el firme haberse deteriorado. De igual manera, la Diba monitorea desde hace meses todas las obras programadas en las carreteras de su titularidad para planificarlas de manera que no interrumpan u obstaculicen la carrera.

Además, la DIBA prevé también invertir unos 200.000 euros más para adaptar las carreteras de su titularidad, ya fuera de las urbaes, a través de sus contratos ordinarios. Asimismo, el ente ha preparado un paquete de acciones para señalizar, en puertos de montaña frecuentados por ciclistas deportivos y aficionados, la distancia hasta la cima o el desnivel del siguiente kilómetro, con una inversión de unos 35.000 euros, con la idea de "dejar un legado del paso del Tour por las carreteras catalanas". En total, la DIBA invertirá algo más de 700.000 euros para arreglar, adecuar, ordenar y señalizar las carreteras de su titularidad y los tramos urbanos de la provincia por los que pasa la gran carrera.