La oposición de Sant Cugat pide un Pleno extraordinario por las deficiencias en promociones de vivienda pública

Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Sant Cugat —PSC, PP, CUP y En Comú Podem— han solicitado conjuntamente la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar deficiencias detectadas en diversas promociones de vivienda pública de la ciudad y la gestión de la empresa Promocions Municipals de Sant Cugat del Vallès (PROMUSA).

La petición llega después de que, en las últimas semanas, hayan salido a la luz múltiples quejas vecinales, una investigación por parte de los medios locales y también un trabajo realizado por los grupos de oposición relacionados con viviendas de protección oficial gestionadas por PROMUSA, según explica el propio consistorio en un comunicado.

Según señalan los grupos municipales en un comunicado, las incidencias afectan a diferentes viviendas e incluyen problemas en el suministro de agua caliente y calefacción, humedades persistentes, filtraciones de agua, grietas y otras deficiencias en instalaciones y elementos comunes de los edificios.

Los partidos de la oposición aseguran que estas situaciones ponen de manifiesto una falta de respuesta ágil y efectiva ante las incidencias detectadas, lo que ha generado inquietud entre los residentes. Recuerdan, además, que muchas de las personas que viven en estas promociones acceden a ellas por su situación económica y que no deberían verse obligadas a convivir durante meses o incluso años con problemas que afectan a su calidad de vida.

Explicaciones sobre las incidencias detectadas

En este sentido, los grupos municipales subrayan que “el parque público de vivienda debe ser un ejemplo de buena gestión y de garantía de derechos”. Además del pleno extraordinario, los cuatro grupos municipales también han solicitado la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Junta General de PROMUSA. El objetivo es que el gerente de la empresa municipal, Jordi Núñez, dé explicaciones sobre las incidencias detectadas en las promociones de vivienda pública que la empresa ha promovido o gestiona.

Durante esta sesión, los grupos también pedirán información detallada sobre la auditoría de instalaciones ya realizada y sobre las actuaciones previstas para corregir las deficiencias detectadas, así como el calendario de ejecución de estas medidas.

Los grupos firmantes consideran imprescindible conocer con transparencia el estado real de las promociones de vivienda pública, las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora y las previstas en el futuro para garantizar condiciones de habitabilidad adecuadas para todas las personas residentes.