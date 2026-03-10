El nuevo Mercado de la Abaceria homenajeará a la artista Amaia Arrazola en dos espacios expositivos con su obra

El Ayuntamiento de Barcelona y la familia de la artista Amaia Arrazola han acordado conservar en el nuevo edificio del Mercado de la Abaceria parte de las ilustraciones que la artista pintó en las vallas de las obras de este equipamiento, que entrará en funcionamiento después del verano. De este modo, el consistorio quiere rendir homenaje a la ilustradora graciense, originaria del País Vasco, que falleció el pasado mes de noviembre a los 41 años.

El alcalde Jaume Collboni y la concejala de Gràcia, Laia Bonet, han recibido a la familia de Arrazola en el Ayuntamiento, a la que han trasladado su satisfacción porque la obra de Arrazola, concebida como efímera, pueda finalmente perdurar en el tiempo y quede ligada para siempre al barrio de la Vila de Gràcia y al nuevo Mercado de la Abaceria. Collboni ha querido poner en valor “la manera en que Amaia supo captar en sus ilustraciones el espíritu de las tradiciones gracienses y la esencia del comercio de proximidad que representa el mercado de la Abaceria”.

Dos espacios

Finalmente, en el nuevo mercado habrá dos espacios expositivos de homenaje. El primero, situado en uno de los edículos de vidrio, dará a la futura plaza pública y será visible para todo aquel que pase por allí. Para vestir este espacio se restaurará una parte del mural que la artista pintó en la valla perimetral de las obras del mercado, un encargo que le hicieron el Distrito de Gràcia y el Instituto Municipal de Mercados (IMMB) en 2024 con el objetivo de dignificar y revitalizar la zona. La obra combina valores como la cultura, la tradición, la diversidad, la proximidad y la sostenibilidad, la comunidad y la creatividad. El objetivo es que este espacio genere un diálogo entre la obra de Amaia, el Mercado y la ciudadanía.

En cuanto al segundo espacio, se llamará el Balcón de Amaia y en él se colocarán vinilos con el diseño original —tal y como se ha hecho en la valla de Travessera de Gràcia— con la idea de que puedan observarse directamente desde el balcón de la segunda planta, con los puestos del mercado de fondo. La actividad del mercado, por tanto, entrará en contacto con la obra de la artista, llena de referencias a los productos frescos y de proximidad.

Noticias relacionadas

El mercado de Gràcia volverá a su ubicación histórica durante el verano de 2026. Los vendedores volverán a la Abaceria después de permanecer en la carpa del paseo de Sant Joan desde 2018.