Nueva herramienta interactiva
Los arquitectos cómplices de Gaudí que esconden siete grandes iconos de Barcelona
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentado 'Constel·lació Gaudí. Una arquitectura colectiva'
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha presentado este lunes 'Constel·lació Gaudí. Una arquitectura colectiva', una herramienta interactiva que homenajea el legado arquitectónico de Antoni Gaudí y de sus colaboradores, en el marco de la conmemoración del Año Gaudí, informa en un comunicado.
La propuesta, presentada en el Centre Obert d'Arquitectura y comisariada por Josep Maria Montaner e Isabel Aparici, ilustra este vínculo a través de un gráfico donde aparecen los siete iconos de la ciudad declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO: la Casa Vicens, Palau Güell, Casa Batlló, Casa Milà, Park Güell, la Cripta de la Colònia Güell y la fachada del Nacimiento y la Cripta de la Sagrada Família.
El objetivo es hacer visible la labor de los arquitectos que colaboraron con Antoni Gaudí, así como el trabajo colaborativo con cientos de artesanos. Asimismo, también se ponen en valor todos los equipos de arquitectos y todos los profesionales que, a lo largo de los años, han intervenido para garantizar que la arquitectura siga viva.
En la obra, cada edificio se representa mediante un círculo inicial que corresponde a la creación de la obra de Gaudí y su equipo directo, mientras que se visibiliza con una sucesión de círculos concéntricos las intervenciones que se han llevado a cabo a lo largo del tiempo. Se puede navegar en línia en la web del proyecto.
