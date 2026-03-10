La Justicia examina si TMB despidió por represalias a su exresponsable de cumplimiento normativo

El Juzgado social 19 de Barcelona ha iniciado este martes el juicio para dirimir si el despido de la ex responsable de cumplimiento normativo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Carmen Macías, en octubre de 2024 fue improcedente. Macías se ha querellado contra la dirección de la empresa pública por haberla despedido, a su parecer, como represalia por investigar un caso de acoso laboral a otra trabajadora dentro de la empresa, siguiendo las funciones de su puesto.

Macías fue nombrada jefa de Compliance de TMB en noviembre de 2023 y, un mes después, asumió la gestión del buzón interno de denuncias de TMB, nacido para recibir y gestionar avisos de irregularidades dentro de la empresa. La ex trabajadora ha demandado al consejero delegado de TMB, Xavier Flores, y a la responsable de Recursos Humanos de la empresa pública. En su demanda, en la que solicita una indemnización y el reingreso, sostiene que se la apartó de sus funciones y, posteriormente, fue despedida.

Declaración de empleados

Durante el juicio, por parte de TMB ha declarado un trabajador y tres compañeros más del departamento de Macías para apoyar la tesis que Macias fue despedida después de que este trabajador la denunció en septiembre de 2024 por acoso laboral y se activara una investigación. Junto al denunciante, tres empleados más han declarado en el juicio este martes para asegurar que Macías lo maltrataba, obligando a personal con categoría inferior a que revisara su trabajo. Incluso también con gritos y un "trato vejatorio".

La ex responsable de Cumplimiento señala que TMB externalizó el servicio y contrató a dedo a una empresa externa -GESEME- para llevar a cabo esta denuncia y echarla. El contrato con esta empresa se firmó en septiembre de 2024, momento en que el trabajador cursó la denuncia, según ha asegurado en el juicio oral. Pese a estar nueve meses de baja, ha indicado que solo pudo hacerlo tras la externalización del servicio, y no con anterioridad, porque el canal de quejas lo manejaba precisamente Macías.