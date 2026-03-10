La justicia anula dos tasas de aparcamiento para buses turísticos en Barcelona y suprime el pago por reserva de plaza

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha anulado dos tasas que comenzó a aplicar recientemente el Ayuntamiento de Barcelona a autobuses turísticos para permitirles aparcar en zonas de gran afluencia de visitantes. La decisión llega tras un recurso de la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (FECAV), que cuestionaba la legalidad de estas tarifas aprobadas por el pleno municipal, y que comenzaron a implementarse el pasado mes de febrero.

En concreto, el tribunal deja sin efecto la tasa que tenían que pagar para obtener el permiso diario para usar la Zona Bus 4.0 y la plataforma logística del Park Güell, y también la tasa por reservar previamente una plaza en las Zona Bus cercanas a lugares turísticos.

Para utilizar la Zona Bus 4.0, los operadores tenían que tramitar un permiso diario obligatorio de 35 € y, además, hacer una reserva previa de 3 € por operación para que los buses pudieran estacionar en lugares con gran afluencia de turistas como la Sagrada Familia, el Park Güell, La Pedrera, el Hospital de Sant Pau, Drassanes, Ciutat Vella, el Port Olímpic y la Fuente Mágica de Montjuïc.

Importes "no justificados"

La sentencia del Tribunal señala que el ayuntamiento no justificó que estos cobros correspondieran al coste real del servicio administrativo, es decir, al trabajo de tramitar los permisos. En cambio, el ayuntamiento basó los importes en objetivos como gestionar el espacio público o mejorar la movilidad urbana, razones que el tribunal considera más propias de la regulación del estacionamiento en la vía pública.

El fallo también recuerda que el Consell Tributari de Barcelona ya había advertido que la memoria justificativa presentada por el ayuntamiento era “excesivamente genérica”, y que la ordenanza no acreditaba adecuadamente la relación entre el importe de las tasas y el coste real del servicio, algo obligatorio para este tipo de tributos locales.

Estas tasas se implantaron en febrero con la puesta en marcha de la Zona Bus 4.0. Según explicó el consistorio, se trataba un sistema que buscaba forma "más eficiente" los espacios con mayor demanda y mejorar la movilidad, al limitar el número de operaciones por hora en las paradas más sensibles. Una medida que, desde el sector, consideraron que era "competencia desleal" al "restringir la actividad turística discrecional frente al crecimiento del bus turístico”. Con la anulación de las tasas, la justicia da la razón a la asociación FECAV.