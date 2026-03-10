"¿Pero dónde para el H12?" El bus modifica al fin este miércoles su nuevo recorrido para evitar las obras de Gran Via en Glòries

Tras una semana de ahora sí, ahora no, finalmente el H12 cambiará su recorrido este miércoles por la Gran Via entre la plaza de les Glòries y la calle Bilbao. Las obras de urbanización de la avenida en el lado mar, vinculadas al desdoblamiento de la vía única del tranvía, obligan a que la línea haga una importante desviación para sortear este tramo.

Al llegar a Glòries procedente del centro de Barcelona, el bus volverá a subir por la calle Badajoz en vez de continuar por la Gran Via y tomará Independència para llegar hasta la Meridiana, para girar a la derecha en Aragón (o Rambla Guipúscoa, ya que en este punto cambia de nombre) y bajar por la calle Bilbao hasta retomar la Gran Via en dirección Besòs. En su nuevo trazado se han establecido dos nuevas paradas, una en la avenida Meridiana con la calle Clot, y la segunda en la calle Bilbao con Marruecos.

Nuevo recorrido del bus H12 por las obras de desdoblamiento del TramBesòs. / El Periódico

Semana con sorpresas

Los usuarios del H12 han sido testimonios la última semana de un continuo cambio de trazado del H12. El lunes 2 de marzo, TMB anunció por sus canales que la línea cambiaba ese mismo día su recorrido. Así ocurrió desde primera hora. Los usuarios que se subieron al bus vieron con sorpresa cómo se desviaba por Meridiana y se alejaba de sus paradas habituales frente al centro comercial de les Glòries.

Sin embargo, el cambio se mantuvo solo durante unas cinco horas. TMB rectificó, desapareció el anuncio de las redes (pero no en su web) y de nuevo el bus volvió a su cauce habitual. Entonces, la operadora pública explicó que el nuevo trazado podía esperar a que las obras estuvieran más avanzadas.

El H12 dejará este miércoles de circular por la Gram Via entre les Glòries y la callde Bilbao. / Ferran Nadeu / EPC

Cartel erróneo

Sin embargo, eso duró poco. El sábado, solo cinco días después, Google Maps informaba que el H12 había vuelto a abandonar su trayecto por la Gran Via y bajaba por la calle Bilbao. Ninguna comunicación lo corroboraba por las redes de TMB. Numerosos usuarios que debían coger el bus se desplazaron hasta Bilbao. Pero allí, en la parada un cartel rojo les informaba de que el (nuevo) paso del H12 se había anulado. La comunicación dejaba abiertas más incógnitas, al no aclarar el trazado en vigor, al menos, durante ese día.

Razonablemente, muchos volvieron a desplazarse hasta la parada de la Gran Via habitual más próxima. Sin embargo, desde allí y pese a la distancia, pudieron comprobar como al cabo de poco el bus bajaba por Bilbao y paraba, pese al vistoso cartel, en ese lugar donde habían estado unos minutos antes. "¿Pero dónde para el H12?", exclamaron atónitos.

Hacia el tranvía

Algunos optaron por dirigirse al tranvía, que por ahora mantiene su circulación por la Gran Via, a la espera de que este verano también tenga que interrumpirse el servicio entre Glòries y Bilbao. Mañana, eso sí, se confirma de forma definitiva que el H12 deja la Gran Via durante un tiempo.

El nuevo trazado se mantendrá "mientras duren los trabajos de urbanización y mejora en la Gran Via", según un comunicado de TMB. Estas deben terminar en marzo de 2027, pero la operadora ha explicado a EL PERIÓDICO que el bus podrá retomar antes su recorrido habitual. Lo hará con un importante cambio: compartirá carril con el tranvía. Será la primera vez que bus y tranvía utilicen una misma calzada en Barcelona.