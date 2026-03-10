Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónMercadonaArmamentoIkeaRodaliesDonald TrumpPrecio diéselbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
instagramlinkedin

Tercer cambio en una semana

"¿Pero dónde para el H12?" El bus modifica al fin este miércoles su nuevo recorrido para evitar las obras de Gran Via en Glòries

Los usuarios de la línea han sido testimonios durante la última semana de un continuo cambio del trazado por la Gran Via

El bus V17 cambia este lunes su recorrido por la Via Laietana

Parada del H12 que se mostraba anulada el sábado, pese a sí circular el bus por este punto.

Parada del H12 que se mostraba anulada el sábado, pese a sí circular el bus por este punto. / El Periódico

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tras una semana de ahora sí, ahora no, finalmente el H12 cambiará su recorrido este miércoles por la Gran Via entre la plaza de les Glòries y la calle Bilbao. Las obras de urbanización de la avenida en el lado mar, vinculadas al desdoblamiento de la vía única del tranvía, obligan a que la línea haga una importante desviación para sortear este tramo.

Al llegar a Glòries procedente del centro de Barcelona, el bus volverá a subir por la calle Badajoz en vez de continuar por la Gran Via y tomará Independència para llegar hasta la Meridiana, para girar a la derecha en Aragón (o Rambla Guipúscoa, ya que en este punto cambia de nombre) y bajar por la calle Bilbao hasta retomar la Gran Via en dirección Besòs. En su nuevo trazado se han establecido dos nuevas paradas, una en la avenida Meridiana con la calle Clot, y la segunda en la calle Bilbao con Marruecos.

Nuevo recorrido del bus H12 por las obras de desdoblamiento del TramBesòs.

Nuevo recorrido del bus H12 por las obras de desdoblamiento del TramBesòs. / El Periódico

Semana con sorpresas

Los usuarios del H12 han sido testimonios la última semana de un continuo cambio de trazado del H12. El lunes 2 de marzo, TMB anunció por sus canales que la línea cambiaba ese mismo día su recorrido. Así ocurrió desde primera hora. Los usuarios que se subieron al bus vieron con sorpresa cómo se desviaba por Meridiana y se alejaba de sus paradas habituales frente al centro comercial de les Glòries.

Sin embargo, el cambio se mantuvo solo durante unas cinco horas. TMB rectificó, desapareció el anuncio de las redes (pero no en su web) y de nuevo el bus volvió a su cauce habitual. Entonces, la operadora pública explicó que el nuevo trazado podía esperar a que las obras estuvieran más avanzadas.

Barcelona 12/05/2025 El trambesos tranvía dejará de circular durante seis meses por las obras que se realizarán en la parte de mar de la Gran via entre Glòries y Rambla de Poblenou Fotografía de Ferran Nadeu

El H12 dejará este miércoles de circular por la Gram Via entre les Glòries y la callde Bilbao. / Ferran Nadeu / EPC

Cartel erróneo

Sin embargo, eso duró poco. El sábado, solo cinco días después, Google Maps informaba que el H12 había vuelto a abandonar su trayecto por la Gran Via y bajaba por la calle Bilbao. Ninguna comunicación lo corroboraba por las redes de TMB. Numerosos usuarios que debían coger el bus se desplazaron hasta Bilbao. Pero allí, en la parada un cartel rojo les informaba de que el (nuevo) paso del H12 se había anulado. La comunicación dejaba abiertas más incógnitas, al no aclarar el trazado en vigor, al menos, durante ese día.

Razonablemente, muchos volvieron a desplazarse hasta la parada de la Gran Via habitual más próxima. Sin embargo, desde allí y pese a la distancia, pudieron comprobar como al cabo de poco el bus bajaba por Bilbao y paraba, pese al vistoso cartel, en ese lugar donde habían estado unos minutos antes. "¿Pero dónde para el H12?", exclamaron atónitos.

Hacia el tranvía

Algunos optaron por dirigirse al tranvía, que por ahora mantiene su circulación por la Gran Via, a la espera de que este verano también tenga que interrumpirse el servicio entre Glòries y Bilbao. Mañana, eso sí, se confirma de forma definitiva que el H12 deja la Gran Via durante un tiempo.

Noticias relacionadas y más

El nuevo trazado se mantendrá "mientras duren los trabajos de urbanización y mejora en la Gran Via", según un comunicado de TMB. Estas deben terminar en marzo de 2027, pero la operadora ha explicado a EL PERIÓDICO que el bus podrá retomar antes su recorrido habitual. Lo hará con un importante cambio: compartirá carril con el tranvía. Será la primera vez que bus y tranvía utilicen una misma calzada en Barcelona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  2. Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
  3. Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
  4. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  5. El Gran Casino de la Rabassada, abandonado durante 80 años, sale a la venta por 1,7 millones
  6. Élite Taxi propone convertir todos los VTC en licencias temporales de taxi para evitar la judicialización de la ley
  7. 8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas
  8. Laporta apunta al 'entendimiento' entre L'Hospitalet y el Barça para desencallar la reforma del sector Can Rigalt

Una sentencia ratifica que Élite Taxi boicoteó a Uber en 2022 pero obliga a recalcular la multa de 123.000 euros impuesta por Competència

Una sentencia ratifica que Élite Taxi boicoteó a Uber en 2022 pero obliga a recalcular la multa de 123.000 euros impuesta por Competència

Barcelona recibirá al Tour iluminando espacios de amarillo y con una 'fan zone' en Ciutat Vella

Renfe mejorará la accesibilidad de las estaciones de Fabra i Puig, Vilanova, Sant Celoni y Sitges, entre otras

Renfe mejorará la accesibilidad de las estaciones de Fabra i Puig, Vilanova, Sant Celoni y Sitges, entre otras

Barcelona destinará casi 10 millones de euros a promover el uso "ético" de la IA

Barcelona destinará casi 10 millones de euros a promover el uso "ético" de la IA

"¿Pero dónde para el H12?" El bus modifica al fin este miércoles su nuevo recorrido para evitar las obras de Gran Via en Glòries

"¿Pero dónde para el H12?" El bus modifica al fin este miércoles su nuevo recorrido para evitar las obras de Gran Via en Glòries

Suspendido por un error de procedimiento el juicio a un monitor acusado de abusar de alumnos de P4 en Barcelona

Suspendido por un error de procedimiento el juicio a un monitor acusado de abusar de alumnos de P4 en Barcelona

Comete una infracción de tráfico y acaba detenido por conducir una moto robada sin carnet

Comete una infracción de tráfico y acaba detenido por conducir una moto robada sin carnet

Richard Sánchez, nuevo comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural de Barcelona

Richard Sánchez, nuevo comisionado de Relaciones Ciudadanas y Diversidad Cultural de Barcelona