Comete una infracción de tráfico y acaba detenido por conducir una moto robada sin carnet

Una patrulla de la Guardia Urbana lo interceptó tras una simple infracción de tráfico, que acabó destapando algo peor

Récord de controles a VTC en Barcelona: casi 1.800 coches inmovilizados en 2025

Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona

Barcelona
Un motorista ha acabado detenido este martes de madrugada en el barrio del Poble-sec, en Barcelona, después de que una patrulla de la Guardia Urbana lo pillara cometiendo una infracción de tráfico, que al final terminó destapando una situación mucho más grave.

Según ha informado la Guardia Urbana de Barcelona, los agentes interceptaron al conductor tras observar la infracción mientras circulaba por el barrio. Al identificarlo, comprobaron que el hombre no solo carecía de permiso de conducción, sino que además nunca lo había obtenido.

Además, al comprobar los datos de la motocicleta que llevaba el individuo, los agentes descubrieron que el vehículo constaba como robado. Ante esta situación, los policías procedieron a la detención del conductor.

La motocicleta fue recuperada y, según fuentes policiales, ya ha sido devuelta a su legítimo propietario.

