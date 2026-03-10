Pillado
Comete una infracción de tráfico y acaba detenido por conducir una moto robada sin carnet
Una patrulla de la Guardia Urbana lo interceptó tras una simple infracción de tráfico, que acabó destapando algo peor
Récord de controles a VTC en Barcelona: casi 1.800 coches inmovilizados en 2025
Casi mil multas en la primera semana de la nueva ordenanza de civismo en Barcelona
Un motorista ha acabado detenido este martes de madrugada en el barrio del Poble-sec, en Barcelona, después de que una patrulla de la Guardia Urbana lo pillara cometiendo una infracción de tráfico, que al final terminó destapando una situación mucho más grave.
Según ha informado la Guardia Urbana de Barcelona, los agentes interceptaron al conductor tras observar la infracción mientras circulaba por el barrio. Al identificarlo, comprobaron que el hombre no solo carecía de permiso de conducción, sino que además nunca lo había obtenido.
Además, al comprobar los datos de la motocicleta que llevaba el individuo, los agentes descubrieron que el vehículo constaba como robado. Ante esta situación, los policías procedieron a la detención del conductor.
La motocicleta fue recuperada y, según fuentes policiales, ya ha sido devuelta a su legítimo propietario.
- Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
- Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- El Gran Casino de la Rabassada, abandonado durante 80 años, sale a la venta por 1,7 millones
- Élite Taxi propone convertir todos los VTC en licencias temporales de taxi para evitar la judicialización de la ley
- 8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas
- Estos son los 5 mejores restaurantes de Castelldefels según Tripadvisor