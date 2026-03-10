Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránChiíesMaestros catalanesAlimentaciónEix TransversalRaúl del PozoEmbalsesSiratEncuestas Castilla y LeónRenta 2026
instagramlinkedin

Turismo

Castelldefels inicia una campaña de inspección para detectar y sancionar viviendas turísticas ilegales

El consistorio asevera que ya ha abierto expedientes sancionadores que podrían superar los 60.000 euros de multa

Vista aérea de Castelldefels.

Vista aérea de Castelldefels. / Ayuntamiento de Castelldefels

El Periódico

El Periódico

Castelldefels
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Ayuntamiento de Castelldefels (Baix Llobregat) ha anunciado en un comunicado que ha iniciado una campaña intensiva de inspección para detectar las viviendas de uso turístico (HUT) del municipio, aprovechando la nueva plataforma tecnológica facilitada por la Generalitat, que integra todas las viviendas publicitadas como turísticas en las principales plataformas digitales. "Esta herramienta permite identificar las viviendas de uso turístico activas para comprobar si disponen de la correspondiente autorización municipal", recuerda el consistorio.

Actualmente, en Castelldefels hay 378 viviendas de uso turístico legalizados, y, sigue el comunicado, los servicios técnicos municipales "han iniciado actuaciones de inspección para detectar y verificar la situación de quienes operan de forma ilegal". Paralelamente, el ayuntamiento ha abierto ya "varios expedientes sancionadores", con multas que pueden superar los 60.000 euros en los casos más graves.

El despliegue de esta campaña se enmarca en el Plan Especial Urbanístico para regular los HUT, aprobado definitivamente en febrero de 2020, que establece los criterios de ordenación y los límites para preservar el derecho a la vivienda, la convivencia y el equilibrio con la actividad turística.

Noticias relacionadas

"Con esta combinación de tecnología y trabajo de campo, Castelldefels refuerza su compromiso con un modelo de turismo responsable, respetuoso con la ciudad y con la calidad de vida del vecindario", remacha el texto.

TEMAS

  1. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  2. Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
  3. Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
  4. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  5. El Gran Casino de la Rabassada, abandonado durante 80 años, sale a la venta por 1,7 millones
  6. Élite Taxi propone convertir todos los VTC en licencias temporales de taxi para evitar la judicialización de la ley
  7. 8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas
  8. Laporta apunta al 'entendimiento' entre L'Hospitalet y el Barça para desencallar la reforma del sector Can Rigalt

Castelldefels inicia una campaña de inspección para detectar y sancionar viviendas turísticas ilegales

Castelldefels inicia una campaña de inspección para detectar y sancionar viviendas turísticas ilegales

Badalona presenta al jefe policial que releva al último superintendente de Catalunya: "Merecemos una Guardia Urbana moderna"

Revés judicial contra las tasas de aparcamiento para buses turísticos en Barcelona

Revés judicial contra las tasas de aparcamiento para buses turísticos en Barcelona

Una quincena de ciudades barcelonesas afianzan sus carreteras para el paso del Tour con una inversión de 700.000 euros

El área de Barcelona se impulsa como destino cicloturístico a raíz del paso del Tour de Francia este verano

La restauración de Barcelona vuelve a llenar La Paloma de caras conocidas y homenajea a Alberto San Juan

La restauración de Barcelona vuelve a llenar La Paloma de caras conocidas y homenajea a Alberto San Juan

Alca Technologies desembarca en DFactory Barcelona con soluciones innovadoras de robótica colaborativa

Alca Technologies desembarca en DFactory Barcelona con soluciones innovadoras de robótica colaborativa

La gran fiesta de la restauración reúne a las caras más conocidas de la economía, la política y la cultura en Barcelona