Turismo
Castelldefels inicia una campaña de inspección para detectar y sancionar viviendas turísticas ilegales
El consistorio asevera que ya ha abierto expedientes sancionadores que podrían superar los 60.000 euros de multa
El Ayuntamiento de Castelldefels (Baix Llobregat) ha anunciado en un comunicado que ha iniciado una campaña intensiva de inspección para detectar las viviendas de uso turístico (HUT) del municipio, aprovechando la nueva plataforma tecnológica facilitada por la Generalitat, que integra todas las viviendas publicitadas como turísticas en las principales plataformas digitales. "Esta herramienta permite identificar las viviendas de uso turístico activas para comprobar si disponen de la correspondiente autorización municipal", recuerda el consistorio.
Actualmente, en Castelldefels hay 378 viviendas de uso turístico legalizados, y, sigue el comunicado, los servicios técnicos municipales "han iniciado actuaciones de inspección para detectar y verificar la situación de quienes operan de forma ilegal". Paralelamente, el ayuntamiento ha abierto ya "varios expedientes sancionadores", con multas que pueden superar los 60.000 euros en los casos más graves.
El despliegue de esta campaña se enmarca en el Plan Especial Urbanístico para regular los HUT, aprobado definitivamente en febrero de 2020, que establece los criterios de ordenación y los límites para preservar el derecho a la vivienda, la convivencia y el equilibrio con la actividad turística.
"Con esta combinación de tecnología y trabajo de campo, Castelldefels refuerza su compromiso con un modelo de turismo responsable, respetuoso con la ciudad y con la calidad de vida del vecindario", remacha el texto.
- Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
- Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
- Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- El Gran Casino de la Rabassada, abandonado durante 80 años, sale a la venta por 1,7 millones
- Élite Taxi propone convertir todos los VTC en licencias temporales de taxi para evitar la judicialización de la ley
- 8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas
- Laporta apunta al 'entendimiento' entre L'Hospitalet y el Barça para desencallar la reforma del sector Can Rigalt