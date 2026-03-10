Barcelona destinará casi 10 millones de euros a promover el uso "ético" de la IA entre administración pública y ciudadanía

En abril de 2021, más de un año y medio antes de que el lanzamiento de ChatGPT transformase el mundo, Barcelona ya dio un paso al frente para anunciar la creación de una normativa que garantizase la aplicación ética de la inteligencia artificial en los servicios públicos.

Casi cinco años después, la capital catalana profundizará su estrategia, pionera en España, para robustecer su soberanía tecnológica. Con ello, el Ajuntament de Barcelona destinará 9,4 millones de euros durante los próximos tres años a acelerar la adopción de la IA tanto en los procesos de trabajo de la administración pública como en el ecosistema empresarial de la ciudad condal.

"Barcelona es una ciudad que siempre se ha asociado a la innovación tecnológica (...) pero no de cualquier manera, sino con propósito e inspirada en valores. Y es que la forma en la que adoptemos la tecnología condicionará la sociedad del futuro", ha apuntado el alcalde Jaume Collboni, que ha recalcado la voluntad de "recuperar nuestra posición de liderazgo tecnológico para que eso repercuta positivamente en la economía y los ciudadanos".

37 acciones de IA

El plan del ayuntamiento catalán consta de seis ejes estratégicos con un total de 37 acciones que se dividen entre aquellas dirigidas a la administración pública, a los ciudadanos y al tejido empresarial.

En el primer bloque se adoptarán medidas que van de la capacitación digital en materia de IA para todos los funcionarios a la creación de una plataforma municipal que escale el uso de distintas herramientas tecnológicas destinadas a mejorar los servicios públicos, según ha explicado Emili Rubió, gerente del Institut Municipal Barcelona Innovació i Tecnologia. Además, en un ejercicio de transparencia, el consistorio publicará todos los datos de los sistemas algorítmicos desplegados por la administración para que los ciudadanos puedan consultarlos y ejercer así sus derechos.

Ciudad pionera

Con la Estratègia per a l'adopció ètica, democràtica i sostenible de la IA, Barcelona pasará a dedicar el 3,1% de su presupuesto a la inversión y aplicación de tecnología de vanguardia en sus estructuras (2,4 millones en 2026; 3,9 en 2027 y 3,1 en 2028). De esta manera, la ciudad se acerca a centros de innovación punteros como Londres o Seattle, que destinan en torno a un 4% a ese fin, y a otros referentes en la aplicación de modelos urbanos de IA como Nueva York, Ámsterdam o Helsinki.

Noticias relacionadas

"Barcelona lo tiene todo para liderar la adopción responsable de la IA, tiene un gran futuro como ciudad", ha valorado Cristian Canton, director asociado del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Aun así, y teniendo en cuenta la transformación radical que plantean tecnologías como los agentes autónomos de IA generativa, ha advertido que ese despliegue debe ser con cautela, pues "es peligroso correr antes de aprender a andar".