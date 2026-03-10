Badalona presenta al jefe policial que releva al último superintendente de Catalunya: "Merecemos una Guardia Urbana moderna"

La puesta de largo del nuevo jefe policial de la Guardia Urbana de Badalona se ha producido este 10 de marzo en la sala de Plenos del Ayuntamiento de Badalona, donde Óscar Parada, hasta ahora inspector del cuerpo policial, ha tomado posesión como intendente mayor jefe badalonés. "Badalona merece una Guardia Urbana moderna, cercana, coordinada y confiable, y este es mi compromiso", ha evocado Parada en sus primeras palabras como nuevo máximo responsable policial de la cuarta ciudad más poblada de Catalunya.

Parada ha apelado a sus "orígenes humildes" en el barrio del Remei para reafirmar que "este nombramiento es un paso profesional pero también una forma de devolver a Badalona todo lo que me ha dado". "Éste es un acto significativo para la Guardia Urbana de Badalona como institución: hay pocas dudas sobre mi apuesta por el cuerpo de seguridad", ha apuntalado el alcalde Xavier Garcia Albiol, que en un acto marcado por la solemnidad policial ha recordado la importancia de "garantizar la convivencia en la ciudad".

Aunque con el rango de jefe, Parada compartirá la categoría de intendente mayor de la Guardia Urbana de la ciudad con Félix Martínez —con quien ha tenido palabras de agradecimiento como "predecesor"— hasta la próxima jubilación de éste. Martínez ocupaba de manera transitoria la más alta responsabilidad policial desde que el Ayuntamiento convocó el concurso a la plaza de intendente mayor tras la jubilación de Conrado Fernández, anterior líder de la Guardia Urbana de Badalona. Se trata de una plaza singular que estaba: Fernández fue el último superintendente de Catalunya, un cargo emblemático que el consistorio badalonés está pendiente de amortizar en la misma línea que ya hizo en su momento Barcelona.

Será Parada quien releve desde este momento a Fernández como máximo responsable en la Guardia Urbana de Badalona, cerrando así la cuestión sucesoria que se abrió hace un año. "Una policía moderna no es la corre más, sino la que planifica mejor", ha agregado Parada en su discurso, que ha pronunciado visiblemente emocionando durante los agradecimientos a su familia y al recordar la ausencia de su padre.

Tanto Parada como Albiol han subrayado la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales en Badalona. A la ceremonia, de hecho, han asistido tanto el director general de coordinación de Policías Locales de la Generalitat, Daniel Limones, como responsables policiales de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional o la Guardia Civil, además del exsuperintendente Conrado Fernández.

Un concurso a la plaza convulso

El nombramiento de Parada como intendente mayor jefe pone punto final al concurso público a una plaza policial que se ha revelado convulso desde que se abrió. En un primer momento, otros cinco aspirantes pidieron en bloque la suspensión del proceso selectivo por una supuesta falta de garantías del mismo.

Posteriormente, los cinco recurrentes fueron retirándose progresivamente del concurso y el Ayuntamiento ha descartado en todo momento cualquier sombra de sospecha. "El proceso se ha llevado a cabo con la máxima transparencia y pluralidad", ha insistido el consistorio.

Fuentes conocedoras de la seguridad en Badalona consultadas por EL PERIÓDICO descartan cualquier falta de garantías y sitúan la petición de suspensión del concurso en la pugna sindical que ha lastrado a la Guardia Urbana de Badalona históricamente. Parada es parte del sindicato de mandos policiales SICPOL, integrado en la federación FEPOL, y de la Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya (ACCPOLC), ahora liderada por Daniel Corral, jefe policial de Sabadell.

En este sentido, el Ayuntamiento de Badalona aspira a que la toma de posesión de Parada ayude a calmar las aguas habitualmente revueltas de la Guardia Urbana de Badalona. "En este nuevo proyecto contamos con todos los que quieran sumar ideas, actitud, esfuerzos y lealtad al servicio público; el progreso del cuerpo depende del trabajo en equipo", ha afirmado Parada. También Albiol y Rosa del Amo, tenienta de Alcaldía responsable del área de Seguridad, han insistido en agradecer su dedicación a "todos" los agentes de Badalona.

El papel de las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad tampoco han faltado en el discurso del nuevo intendente mayor jefe de la Guardia Urbana de Badalona. "La tecnología no sustituye al policía: lo potencia", ha concluido Parada, quien ha destacado la "proximidad, la inteligencia policial y la confianza" como pilares de su liderazgo. "El cargo implica una responsabilidad tanto a la hora de dirigir una organización como para representar los valores del servicio público, ha zanjado Albiol.