El área de Barcelona se impulsa como destino cicloturístico a raíz del paso del Tour de Francia este verano

El Tour de Francia rodará desde el próximo 4 de julio en las ciudades del área de Barcelona durante horas, pero los ayuntamientos aspiran a que su impacto positivo perdure años. Especialmente en cuanto a promoción de los municipios como destinos cicloturísticos, es decir, como núcleos de turismo atraído por el mundo de la bici y el ciclismo. Tanto ayuntamientos como Diputación de Barcelona (DIBA) apelan al "legado" del Tour en las poblaciones. Por ejemplo, impulsando a partir del gran evento la renovación de señalizaciones o mejoras en la oferta hotelera a través de un nuevo plan estratégico.

"El Tour supone un gran escaparate para nuestro territorio: otras ediciones han contado con una proyección mediática de audiencias globales de hasta 500 millones de espectadores. Es una gran oportunidad de visibilidad para enseñar la provincia como destinación turística", explica Ana Herrera, diputada de Turismo de la DIBA. La carrera saldrá de Barcelona y tendrá inicios de etapas, la segunda y la tercera, en Granollers y Tarragona.

Desde el área de Deportes de la Diputación esperan que el Tour pueda servir como un “banco de pruebas” para mejorar la oferta cicloturística de la provincia, asegura Conrad Felip, coordinador del área de Deportes de la DIBA. Ejemplifican la proyección con un dato: a diferencia del visitante convencional, el cicloturista suele permanecer más días en el destino y gastar más en alojamiento, restauración o servicios especializados. "Nuestro Plan de Fomento del Ciclismo, dotado con casi 800.000 euros, pretende dejar un legado deportivo en la provincia, tanto a las carreteras como en los seis circuitos ciclistas municipales", apuntala el diputado de Deportes de la DIBA, David Escudé.

Según datos de la DIBA, mientras la estancia media turística en la provincia se sitúa en 4,85 noches, los visitantes motivados por actividades deportivas alcanzan las 6,2 noches y realizan un gasto alrededor de un 33% superior. La Diputación prevé destinar alrededor de 100.000 euros al desarrollo del plan estratégico de cicloturismo, que incluye acciones de promoción internacional, apoyo técnico a los municipios y prioriza la cooperación entre el sector público y privado.

El impacto económico del Tour también se mide por los precedentes. En el País Vasco, el paso del Tour en 2023 generó alrededor de 104 millones de euros en actividad económica y empleo, principalmente en sectores como la restauración, el comercio o el transporte. Aunque todavía no hay una estimación concreta para Catalunya, la DIBA estima que el impacto podría ser "incluso mayor en Barcelona, debido al mayor número de habitantes y municipios", sostiene Soledad Bravo, gerente de Turismo de la DIBA.

Mejorar la oferta cicloturística

Bravo asegura que "el Tour está poniendo las pilas al territorio y generando una nueva sensibilidad hacia el cicloturismo, pero el trabajo real empezará cuando se vaya la carrera”. La responsable se refiere al plan estratégico que incluye la creación de un visor digital que unifique las rutas ciclistas de toda la provincia. La herramienta pretende integrar en un mismo mapa toda la red cicloturística existente, incluyendo características como el tipo de superficie o el nivel de dificultad. A partir de ahí, la Diputación quiere añadir capas de información con servicios disponibles para los ciclistas.

“Ya teníamos mucha base de datos sobre rutas y movilidad sostenible. Ahora queremos construir una red visible y completa”, explica Bravo. El objetivo es que el ciclista pueda encontrar fácilmente alojamientos adaptados, talleres, puntos de reparación o empresas especializadas a lo largo de los recorridos.

Otra de las claves del plan pasa por mejorar los servicios para los ciclistas en los propios establecimientos turísticos. Bravo pone ejemplos muy concretos de las necesidades de este perfil de visitante. “Si alguien viaja con una bicicleta que puede costar 6.000 euros, no quiere dejarla atada en la calle con un candado”, explica. Por eso, el plan plantea que hoteles y alojamientos adapten sus instalaciones con espacios seguros para guardar bicicletas, herramientas básicas para reparaciones o servicios tan simples como bombas para inflar ruedas o zonas de limpieza. “Son detalles pequeños, pero marcan la diferencia para el cicloturista”, añade.

El plan también detecta algunas carencias en la oferta actual. Según un estudio de la DIBA , en toda la provincia existen tan sólo unas 80 tiendas de alquiler de bicicletas y alrededor de 150 empresas especializadas vinculadas al ciclismo. Para consolidar el cicloturismo como producto turístico, la institución considera necesario ampliar y profesionalizar esta red. Entre las medidas previstas está la creación de una mesa de cicloturismo que reunirá administraciones y sector privado dentro del denominado Cercle de Turisme, una plataforma de colaboración que agrupa a más de 400 empresas del sector. La idea es reforzar la coordinación entre administraciones, empresas turísticas y comercios especializados para mejorar la oferta global del territorio.

Una "oportunidad extraordinaria" para los municipios

Más allá de las infraestructuras, las administraciones coinciden en que el paso del Tour representa una oportunidad económica para los municipios que acogerán la carrera. En Granollers, que será la salida de una de las etapas, el Ayuntamiento considera que el evento situará a la ciudad en un escaparate internacional. “Es una oportunidad extraordinaria para Granollers. El Tour es uno de los eventos deportivos más importantes del mundo y acoger la salida de una etapa nos sitúa en un escaparate internacional de primer nivel”, apunta la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell.

El recorrido por el centro de la ciudad tendrá cerca de 4,8 kilómetros y las mejoras de pavimentación necesarias serán asumidas por la Diputación, sin coste extra para el ayuntamiento. La colaboración entre administraciones, apuntan desde el consistorio, permitirá agilizar las actuaciones y aprovechar mejor la oportunidad que supone el evento.

También en Tarragona concurren en observar el evento como una oportunidad estratégica. La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, destaca que el paso del Tour por diez municipios de la demarcación supone “una oportunidad única para reforzar el posicionamiento del territorio como destino de grandes eventos internacionales”. Según la institución, el auge del turismo deportivo permite además desestacionalizar la actividad turística, generando visitantes durante todo el año y no solo en temporada alta. Insiste en la desestacionalización la diputada de Turismo de la DIBA, Ana Herrera: "El Tour supone una oportunidad para estructurar el producto cicloturístico de la provincia: nos ayuda a demostrar los beneficios de este producto turístico que sirve para desestacionalizar", rubrica.