Élite Taxi propone convertir todos los VTC en licencias temporales de taxi para evitar la judicialización de la ley

Convertir todos los VTC en taxis es la solución que podría resolver la actual guerra abierta entre ambos bandos. Este miércoles iniciará su trámite parlamentario la nueva leypara regular las actividades de transporte en vehículos de hasta nueve plazas y Élite Taxi, principal representante de los taxistas, asegura que da su brazo a torcer para facilitar un acuerdo entre todas las partes. Su portavoz, Tito Álvarez, es favorable a que los grupos parlamentarios presenten una enmienda que permita a los titulares de autorizaciones de VTC vigentes canjearlas por una licencia de taxi municipal con una duración de un máximo de ocho años.

El sindicato ha tratado ampliamente la propuesta con PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP, los cinco grupos parlamentarios que presentaron conjuntamente en septiembre la iniciativa legislativa. La nueva ley busca resolver un conflicto enquistado desde que en 2014 los VTC empezaron a prestar servicio en la calle. Con el tiempo, se han erigido como un servicio alternativo al taxi, que sigue operando bajo unos precios y un servicio regulado por la administración. El texto actual pretende volver a la situación inicial y erradicar los VTC del entorno urbano, pero no ha gustado en absoluto a las plataformas y los propietarios de licencias de VTC, que han asegurado que recurrirán a la vía judicial para tumbar la ley.

Resolver dos problemas

El texto sobre el que se parte propone que las nuevas licencias urbanas se otorguen únicamente a taxis, mientras que los permisos de los aproximadamente 600 VTC que operan dentro del AMB desempeñando un servicio urbano se irán extinguiendo de forma paulatina, en una transición suave. Para dar salida a los VTC, pueden adherirse a una nueva figura, los Vehículos de Alta Disposición, para los que se establece unas condiciones muy claras que las diferencian de los taxis: deberán contratarse con un mínimo de dos horas de antelación y ofrecer un servicio al usuario de como mínimo una hora seguida. De este modo se volvería a la situación inicial, cuando los primeros VTC, antes de equipararse al taxi, cubrían una demanda de transporte en los congresos, los servicios VIP, bodas y grandes eventos.

Pero con ello se presentan dos problemas: el alto riesgo de judicialización y que, con la desaparición de autorizaciones de VTC, no se dé respuesta a la gran demanda del servicio en el área metropolitana de Barcelona. La posibilidad de que los titulares de VTC puedan canjear sus autorizaciones por licencias de taxi busca solucionar ambos aspectos, ha defendido Álvarez.

Mantener oferta y puestos de trabajo

La propuesta permitiría seguir operando a los actuales titulares de VTC pudiendo elegir si se convierten en taxistas o continúan bajo la nueva figura de Vehículo de Alta Disposición. De esta forma, tampoco habría destrucción de puestos de trabajo. Se pretende así combatir los argumentos que hasta ahora ha esgrimido el sector para tumbar la ley. Tanto Unauto, patronal de los tenedores de licencias, como las plataformas Uber, Cabify y Bolt, han indicado que el actual texto supone dejar sin empleo a 4.250 conductores. Al volante de estos vehículos se encuentran principalmente “conductores jóvenes e inmigrantes” que encuentran en esta actividad un medio de subsistencia, según ha denunciado el Sindicato Libre de Transporte (SLT).

Con la alternativa de que las autorizaciones se conviertan en licencias de taxi se garantizaría que todos los actuales titulares de VTC podrán seguir operando en el entorno urbano con un periodo de amortización de ocho años que duplicaría los cuatro años que las sentencias judiciales han establecido para compensar a los propietarios de autorizaciones de VTC. "Caerían todos los contenciosos que hay en los juzgados", asegura Élite Taxi.

Pero pasar los exámenes del taxi es una barrera importante para que los actuales conductores de VTC se conviertan en taxistas. Buena parte no disponen de conocimientos ni del callejero ni del idioma local. Precisamente, ofrecer un servicio de calidad es una de las motivaciones que también se encuentra tras la ley del taxi. El actual texto ya indica que todos los conductores, de forma indistinta, deberán contar con el nivel B1 de catalán, que Junts y la CUP pretenden elevar al B2. "Quien no cumpla las condiciones para ofrecer un buen servicio no puede ser taxista" , afirma Álvarez.

Geolocalización para el control

De la misma forma, todos los vehículos deberán instalarse un sistema de geolocalización. A través de una nueva plataforma que el Govern ya está desarrollando se controlará a tiempo real la ubicación de toda la flota y se podrá multar a distancia en caso de que un coche se encuentre fuera de la zona u horario en el que tiene acreditado operar.

Licencias solo públicas

Las autorizaciones de VTC siempre han sido temporales, mientras que quien se hacía con una licencia de taxi pasaba a ser el propietario de la misma. Esta enmienda propone que las nuevas licencias de taxi sean temporales, imposibilitando convertirlas en un negocio mediante su compra-venta. Sin embargo, la norma no tiene carácter retroactivo, de forma que los actuales propietarios mantendrían sus privilegios, conservando la propiedad y el derecho de vender la licencia.

Los vehículos que operen con las nuevas licencias de taxi deberán tener la etiqueta o de Cero emisiones.

Los VTC podrán seguir operando hasta el fin de sus autorizaciones, sin opción de prórroga. Los Ayuntamientos tendrán capacidad para ofrecer autorizaciones si hay necesidad. En ese caso, sí podrán prestar servicio con precios libres, aunque las autorizaciones serán siempre limitadas y con solo dos años de duración. Podrán operar con una precotratación mínima de 10 minutos, aunque no podrán captar clientes en la calle y deberán permanecer en aparcamientos cuando no presten servicio. Los conductores también deberán pasar por el mismo proceso de formación y conocimientos del catalán que el taxi.

"Todos tenemos que ceder"

La obligación de estar conectados a la plataforma digital garantiza que no operen de forma ilegal, como ocurre en la actualidad. "Estarán controladísimos", afirma el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, que ha presentado este lunes la enmienda. Álvarez considera que representa un avance para lograr la paz. "Todos tenemos que ceder", señala.

La propuesta mantiene un régimen sancionador firme, con multas que van desde los 250 euros por infracciones leves hasta los 6.000 euros y suspensión o retirada de licencia por circular sin autorización o falsificar documentos; y de hasta 4.000 por captar clientes sin precontratación, no comunicar servicios o incumplir los requerimientos técnicos. Para Álvarez, resulta también clave que las plataformas de intermediación estarán sujetas a toda la regulación y serán coresponsables de que los vehículos que operan bajo su paraguas cumplan con la normativa.

"La posición privilegiada del taxi no es gratuita: es la consecuencia directa de sus obligaciones de servicio a la ciudadanía. El taxi acudirá siempre que sea requerido, estará disponible donde sea necesario, con tarifas reguladas y bajo un régimen de control digital y sancionador", indica.