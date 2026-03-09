Estos son los 5 mejores restaurantes de Castelldefels según Tripadvisor

Será por su larga playa que le ha valido el título informal de 'Malibú del Mediterráneo' o por ser una de las puertas más conocidas a los infinitos senderos del Macizo del Garraf o a los huertos del Delta, pero es innegable que Castelldefels tiene encanto. Entre sus atractivos también se tiene que contar su amplia oferta gastronómica que se traduce en la ya tradicional Mostra de Cuina que cada otoño acoge el municipio o en los más de 400 establecimientos hosteleros de la ciudad. Según Tripadvisor, estos son los cinco mejores restaurantes de este municipio del Baix Llobregat.

Raíces Este restaurante, situado en el 143 del paseo Marítim, defiende una "cocina de producto" y se ha hecho un hueco entre los diferentes negocios de la playa del municipio por sus arroces. Pocas son las reseñas de los comensales que no mencionan su socarrat de cordero o su arroz de carrillera. También destacan del 'Raíces' sus postres, como su Torrija-Tone, que combina el típico plato español con la esponjosidad del panettone italiano. Las 265 valoraciones que ha recibido este negocio en Tripadvisor destacan la calidad de la comida, la comodidad del servicio y la ubicación del local, a pocos metros de la playa. 'Raíces' ha conseguido una media de 4,7 puntos sobre 5.

Botànic A escasos metros del 'Raíces' se encuentra Botànic (Paseo Marítim, 198), que se lleva la medalla de plata. El Botànic, conocido por la decoración de su terraza que recuerda a un bosque, ofrece una carta internacional que va desde hamburguesas a la brasa al más puro estilo estadounidense a nachos mexicanos, pasando por pizzas italianas. También destaca de este restaurante su oferta de cócteles, que han encandilado a más de un grupo de amigos. En Tripadvisor, los 455 comensales que han dejado alguna valoración al Botànic resaltan el buen gusto de la comida, el servicio y el ambiente prácticamente festivo del restaurante. Todo ello le ha valido al 'Botànic' 4,6 estrellas de cinco posibles.

Amar Aunque en este ránking el 'Amar' se quede solo con el tercer puesto, este restaurante lleva siendo el favorito de varias generaciones de castelldefelenses y de visitantes a la ciudad. Su cocina, especializada en arroces, pescado y marisco, se basa en un producto fresquísimo que enamora a prácticamente a todos sus clientes. Si a esto le sumamos un precio razonable, que oscila entre los 30 y 50 euros por persona, y una ubicación de primera en la playa del municipio, es comprensible que genere tan buenas opiniones. Si el 'Amar' cae hasta la tercera posición en Tripadvisor es, seguramente, por la cantidad de reseñas que tiene. Sus más de 1.700 valoraciones le dan al restaurante una puntuación media de 4,5 estrellas sobre cinco.

Solraig by Tibu-Rón El SolRaig, del conocido Grupo Tibu-Ron, es quizá el que tenga la mejor ubicación de esta lista y es que está ubicado a primera línea de playa, en unos edificios a escasos 10 metros de la arena. Además, en pocos años, este negocio de uno de los grupos hosteleros más reconocidos de la ciudad ha conseguido que sus arroces sean de los más solicitados de la ciudad, tanto en su local a pie de playa como por su servicio a domicilio. Los 598 comensales que han dejado valoración en Tripadvisor lo recomiendan tanto para comidas familiares como para empresas o amigos y lo valoran con 4,4 estrellas sobre cinco.