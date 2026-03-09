Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránMojtaba Jameneí8MManada MagalufBono alquiler jovenRosalíaEncuesta GESOPOTAN TurquíaBolsas asiáticas - Nikkei 225BarcelonaCambio de hora 2026Precio petróleoPlantas
instagramlinkedin

El 15 de marzo

Sant Pau celebra sus 625 años con una jornada de puertas abiertas y conciertos gratuitos en Barcelona

Sant Pau descubre ser dueño de una pinacoteca barroca que exhibirá a partir de otoño

El Gran Casino de la Rabassada, abandonado durante 80 años, sale a la venta por 1,7 millones

Parte modernista del hospital de Sant Pau-

Parte modernista del hospital de Sant Pau- / ZOWY VOETEN / EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona celebrará este domingo 15 de marzo el 625 aniversario de la fundación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Para conmemorarlo, el recinto ha organizado una jornada de puestas abiertas, con entrada gratuita, con actividades pensadas tanto para familias como para el personal del hospital.

Desde Sant Pau recuerdan que esta institución se creó hace más de seis siglos, durante la Barcelona medieval, para responder a las necesidades sanitarias de la época y que dio origen al actual hospital. Esta efeméride pone en valor sus cientos de años de historia dedicados a la salud, marcados por los avances médicos, arquitectónicos y sociales de la ciudad. A día de hoy, el espacio es uno de los más emblemáticos del patrimonio modernista de la capital catalana.

Uno de los pabellones dedicados a mujeres, en 1917.

Uno de los pabellones del antiguo hospital de Sant Pau. / Jaume Ribera Llopis / Sant Pau

Programa de actividades

Para la jornada de puertas abiertas, están programadas actividades como un cuenta-cuentos sobre la enfermera Adela Simón, a quien se le rendirá homenaje por ser una referente en el mundo sanitario por su dedicación y humanidad. La actividad se realizará a las 10:00, 12:00 y 17:00 del domingo en la sala Pau Gil. Está dirigida a niños a partir de 5 años y requiere inscripción previa. Tras el cuento, los participantes podrán visitar el recinto y disfrutar del resto de actividades.

Asimismo, la jornada de celebración incluye un programa musical con varias actuaciones:

  • Cor Vivaldi: a las 11:00 y 11:45 en la sala Domènech i Montaner, con un repertorio que recorre cinco momentos clave de la historia del hospital.
  • Ara Martí Quartet: a las 12:00 y 17:30 en los jardines del recinto, con jazz, boleros y bossa nova.
  • Jam de lied con la Fundación Victoria de los Ángeles: de 12:30 a 14:00 en la sala Domènech i Montaner, con diferentes cantantes y pianistas.
  • Música y baile con la Asociación BCN Swing: a las 13:00, con banda en directo y baile de swing en los jardines.

Noticias relacionadas

Para asistir al evento es necesario inscribirse previamente a través de este enlace.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897
  2. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  3. Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
  4. Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
  5. Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
  6. 8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas
  7. El catalán no logra salir de las aulas en Barcelona: el 75% de los jóvenes solo usa el castellano en ocio y deportes
  8. Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia

Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897

Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897

Gràcia, el distrito que muchos barceloneses eligen para vivir

"Excelente": los elogios al mejor restaurante de Castelldefels según Tripadvisor

"Excelente": los elogios al mejor restaurante de Castelldefels según Tripadvisor

BWAW pone el foco en las grandes corporaciones y en su compromiso con la igualdad

BWAW pone el foco en las grandes corporaciones y en su compromiso con la igualdad

Ni alcohol ni velocidad: la causa real de la mayoría de accidentes en Barcelona

Ni alcohol ni velocidad: la causa real de la mayoría de accidentes en Barcelona

Estos son los 5 mejores restaurantes de Castelldefels según Tripadvisor

Estos son los 5 mejores restaurantes de Castelldefels según Tripadvisor

Líderes empresariales marcan la hoja de ruta hacia una igualdad real en la BWAW 2026

Líderes empresariales marcan la hoja de ruta hacia una igualdad real en la BWAW 2026

Sant Pau celebra sus 625 años con una jornada de puertas abiertas y conciertos