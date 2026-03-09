El 15 de marzo
Sant Pau celebra sus 625 años con una jornada de puertas abiertas y conciertos gratuitos en Barcelona
El Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona celebrará este domingo 15 de marzo el 625 aniversario de la fundación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Para conmemorarlo, el recinto ha organizado una jornada de puestas abiertas, con entrada gratuita, con actividades pensadas tanto para familias como para el personal del hospital.
Desde Sant Pau recuerdan que esta institución se creó hace más de seis siglos, durante la Barcelona medieval, para responder a las necesidades sanitarias de la época y que dio origen al actual hospital. Esta efeméride pone en valor sus cientos de años de historia dedicados a la salud, marcados por los avances médicos, arquitectónicos y sociales de la ciudad. A día de hoy, el espacio es uno de los más emblemáticos del patrimonio modernista de la capital catalana.
Programa de actividades
Para la jornada de puertas abiertas, están programadas actividades como un cuenta-cuentos sobre la enfermera Adela Simón, a quien se le rendirá homenaje por ser una referente en el mundo sanitario por su dedicación y humanidad. La actividad se realizará a las 10:00, 12:00 y 17:00 del domingo en la sala Pau Gil. Está dirigida a niños a partir de 5 años y requiere inscripción previa. Tras el cuento, los participantes podrán visitar el recinto y disfrutar del resto de actividades.
Asimismo, la jornada de celebración incluye un programa musical con varias actuaciones:
- Cor Vivaldi: a las 11:00 y 11:45 en la sala Domènech i Montaner, con un repertorio que recorre cinco momentos clave de la historia del hospital.
- Ara Martí Quartet: a las 12:00 y 17:30 en los jardines del recinto, con jazz, boleros y bossa nova.
- Jam de lied con la Fundación Victoria de los Ángeles: de 12:30 a 14:00 en la sala Domènech i Montaner, con diferentes cantantes y pianistas.
- Música y baile con la Asociación BCN Swing: a las 13:00, con banda en directo y baile de swing en los jardines.
Para asistir al evento es necesario inscribirse previamente a través de este enlace.
