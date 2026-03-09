El Port Vell de Barcelona creará dos zonas verdes este 2026 en las sedes de los dos últimos equipos de la Copa América de vela

El Port Vell de Barcelona estrenará este año dos nuevas zonas verdes en el muelle de Espanya, que acoge el centro comercial Maremagnum y L'Aquàrium y dónde abrirá en julio Prisma, el centro de arte digital en el antiguo cine Imax. Los dos últimos equipos de la Copa América de vela que quedan en la ciudad desmantelan estos días sus respectivas bases, lo que liberará dos espacios públicos en una zona muy transitada de la ciudad.

El Port de Barcelona confirma a EL PERIÓDICO que recibirá ambas parcelas el 31 de marzo y que ya tienen preparados los proyectos de reurbanización para devolverles el uso ciudadano después de tres años consagrados a la náutica. El Consejo de Administración del Port Vell que se celebrará el próximo miércoles 18 tiene previsto aprobar ambos planes, que suponen una inversión de 640.000 euros. Las obras se licitarán en primavera y empezará entre junio y julio, para estrenar el último trimestre del año las nuevas áreas ajardinadas.

A la espera del Liceu Mar

El equipo INEOS Britannia ocupa un terreno situado al lado del antiguo Imax, en el acceso septentrional al muelle. Los ingleses están desmontando la base para llevársela a Italia. Quedaron segundos en la competición de vela que protagonizó el verano barcelonés de 2024. La próxima edición del certamen, que se celebrará en Nápoles en 2027, volverá a contar con una delegación del Reino Unido, aunque reformulada bajo el nombre ‘GB1’ tras un desacuerdo interno.

Esta parcela, con forma de rombo y dos cotas de altura, forma parte del área destinada al futuro Liceu Mar, igual que el antiguo Imax. Por ello, el Port Vell la acondicionará de forma provisional, hasta el inicio de las obras del templo operístico dentro de “tres o cuatro años”. “Se retornará a uso público y mejorará el espacio”, indica el Puerto, con una “actuación temporal” que incluye “derribar el muro, recuperar el terraplén ajardinado y reforzar la iluminación”. La calzada afectada se asfaltará de nuevo y la parte pavimentada se destinará a usos polivalentes, como acoger una carpa del Saló Nàutic o complementar la actividad de su nuevo vecino Prisma. El proyecto tiene un presupuesto de 220.000 euros. Una vez aprobado en el consejo, el puerto sacará a concurso público los trabajos, que acabarían en octubre.

Infografía sobre las dos zonas verdes que se crearán.

En los antiguos Cinesa

Por su parte, los suizos Alinghi Red Bull Racing ocuparon a finales de 2023 el vacío que dejó el multicine Cinesa Maremagnum, abierto en 1995. Cerró en 2015, pero quedó sin uso ocho largos años. El equipo helvético no traslada la base, sino que está acabando de derribar sus instalaciones. Esta segunda demolición en menos de tres años abrirá al fin una nueva etapa para este espacio, encajado entre L'Aquàrium y la plaza de l’Odissea que da acceso al centro comercial.

Al no tener fecha de caducidad, esta será “una actuación más ambiciosa”, apuntan las mismas fuentes. El nuevo espacio público tendrá “una zona ajardinada con arbolado, un quiosco con pérgola, hamacas de madera y mobiliario urbano” y podrá acoger actividades de pequeño formato. El Port Vell publicará este encargo en paralelo a la otra obra, si bien esta podría prolongarse hasta final de año al ser más amplia. También se estima que cueste casi el doble, 420.000 euros.

Renovación integral

Como avanzó EL PERIÓDICO en agosto, el desembarco del Liceu Mar conlleva una gran transformación del muelle de Espanya y del Moll de la Fusta. El plan traerá un paseo circular frente al mar y un gran traslado de la náutica. Se derribarán los dos taludes que hoy elevan la plaza del Ictineu y se trasladará el Reial Club Marítim al muelle del World Trade Center, creando grandes espacios para caminar al lado del agua. Toda la circulación de vehículos quedará soterrada y la lámina de agua que dejarán libre las embarcaciones mudadas podrá tener nuevos usos.

El concurso arquitectónico, convocado en julio y con veredicto previsto para este junio, determinará los detalles del plan para la reconfiguración de los 46.500 m² que hay entre el extremo norte del Moll de la Fusta y la plaza de l’Odissea. El proyecto definitivo quedaría listo en verano de 2027 y las obras se licitarían y adjudicarían el año siguiente para tenerlas acabadas en 2031. El presupuesto estimado para la operación es de 57,3 millones de euros y el 42% se lo llevarían las labores de urbanización, que costeará el puerto.