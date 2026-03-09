El paro creció en febrero en el Baix Llobregat respecto al mes anterior, pero sufrió un descenso en comparación con 2025

El Baix Llobregat cerró febrero de 2026 con 32.317 personas en paro registrado, lo que sitúa la tasa de paro registral en el 7,7%. En términos mensuales, el paro aumenta en 158 personas respecto a enero (+0,5%), mientras que en comparación interanual desciende en 850 personas (-2,6%) frente a febrero del año anterior.

La comarca mantiene una tasa (7,7%) inferior a la que registra tanto el conjunto de municipios que integran el Área Metropolitana de Barcelona (8,2%) como el conjunto de Catalunya (8,2%). En cuanto a tendencia, el Baix Llobregat crece menos que el AMB en el último mes ( +1,0%) y también por debajo de Catalunya (+0,6%). En cambio, la mejora interanual es más intensa en la comarca (-2,6%) que en el AMB (-1,1%) y que en Catalunya (-2,1%).

Municipios: dónde se concentra más y menos paro

Por municipios (tasa de paro registral), los niveles más altos se registran en Sant Vicenç dels Horts (9,3%), Esparreguera (8,9%), El Prat de Llobregat (8,9%), Martorell (8,7%) y Sant Boi de Llobregat (8,6%).

En el otro extremo, las tasas más bajas se observan en Begues (4,9%), Sant Just Desvern (4,9%), Sant Esteve Sesrovires (5,0%), Santa Coloma de Cervelló (5,1%) y Collbató (5,5%).

El mercado laboral español sumó 97.004 ocupados en el mes de febrero, hasta cerrar el mes con un total de 21,67 millones de trabajadores en activo. El paro, por su parte, repuntó en 3.584 personas, hasta un total de 2,42 millones de desempleados inscritos en las oficinas del Sepe.

Así, Catalunya lideró la creación de empleo en el conjunto de España durante el mes de febrero, aportando a la Seguridad Social casi uno de cada cuatro nuevos ocupados. Tras tres meses de datos negativos, las provincias catalanas volvieron a cerrar un mes con números verdes y se desquitaron con uno de sus mejores registros de la última década.