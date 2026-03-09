El sorprendente hallazgo en un hotel de Barcelona: una botella con un mensaje oculto desde hace un siglo

Durante las obras de ampliación del Gran Hotel Barcino, situadas en el antiguo convento del número 3 de la calle Hèrcules, en el barrio Gótico de Barcelona, se ha producido un nuevo hallazgo curioso. Según ha avanzado El Nacional, los trabajos han sacado a la luz un mensaje oculto dentro de una botella.

El edificio, que data del siglo XIV y ha tenido múltiples usos a lo largo de la historia, fue adquirido por Gargallo Hotels en 2009. Durante la reciente remodelación del primer piso, destinada a recuperar la estructura original y reforzar la identidad histórica del hotel, se encontró por casualidad una ventana tapiada que nadie sabía que existía. Fue precisamente al retirar parte de la pared interior para restaurarla cuando apareció la botella con un mensaje en su interior, junto a un fragmento de pedestal romano reutilizado.

El mensaje manuscrito, redactado en español, contenía la lista de las religiosas que compraron el edificio en 1925 para convertirlo en convento, así como detalles sobre Juan Tudó, el constructor encargado de adaptar el inmueble. Además, se puede leerlo que la operación de compra-venta se realizó por 190.000 pesetas de la época.

En la madera de la ventana tapiada, ubicada en la habitación 110, también se pueden leer dos inscripciones a lápiz: “Juan Tudó 9 febrero 1926” y la enigmática frase “ojo con el tapón, hay dinero”, aunque, según Gargallo Hotels, este dinero nunca se encontró.

Además de la botella y el documento, la reforma ha permitido recuperar elementos arquitectónicos originales del convento, como una ventana gótica con cortejadores y parte de la carpintería original. El hallazgo ha convertido la llamada Habitación 110 en la más especial del hotel, ya que allí conviven restos romanos, la herencia gótica del edificio y del antiguo convento del siglo XX. Dormir en ella tiene un precio que varía entre 176 y 685 euros, según el tipo de estancia.

Otra sorpresa: el pavimento romano que reescribe Barcino

Y es que este hallazgo se suma al que este diario publicó el mes pasado, también en el Gran Hotel Barcino: un pavimento romano que obligó a replantear el trazado del foro de la antigua Barcino romana. Es uno de los descubrimientos arqueológicos más relevantes de las últimas décadas en Barcelona, ya que ha sacado a la luz parte del primer pavimento de la Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino, fundada por el emperador Augusto.

Con sus 42 metros cuadrados de losas, el pavimento permite comprender de manera tangible cómo se organizaba la ciudad en sus inicios y confirma que los mapas históricos sobre el trazado de Barcino hace 2.000 años estaban equivocados.