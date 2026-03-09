Laporta apunta al "entendimiento" entre L'Hospitalet y el Barça para desencallar la reforma del sector Can Rigalt

Tras desatascar el proyecto urbanístico al sur de la Granvia para soterrar la carretera y generar un polo biomédico en su entorno -a la espera, claro, de que se resuelvan los tres recursos judiciales pendientes-, L'Hospitalet de Llobregat tiene fijada la vista en la zona norte. Además del plan de regeneración urbana y social en los barrios del Samontà, el segundo municipio de Catalunya tiene en su agenda tratar de desencallar la zona conocida como 'sector Can Rigalt' (de casi 156.000 metros cuadrados), a caballo entre los barrios de Pubilla Cases y Collblanc y adyacente a la carretera de Collblanc. Parte de la responsabilidad para desencallar el desarrollo urbanístico que planea sobre la zona, junto a la que se instalará también el nuevo Hospital Clínic, queda en manos del Barça, que en su momento compró —fallidamente— los terrenos para una Ciudad Deportiva que finalmente acabó en Sant Joan Despí.

El expresidente del FC Barcelona y candidato de nuevo a la presidencia, Joan Laporta, se pronunció sobre la situación de estos terrenos en un acto de campaña que llevó a cabo en el icónico Casino del Centre de L'Hospitalet de Llobregat. A preguntas de los periodistas que asistieron al acto, Laporta remarcó que Can Rigalt "es un espacio del Barça" y aseveró que el club "tiene muy buena relación con el Ayuntamiento de L'Hospitalet": "Hemos ido hablando sobre todo lo que está previsto que se pueda hacer en Can Rigalt", aseveró.

"Se que hay una propuesta de reordenación prevista desde Finestrelles hasta la Granvia, que puede tener una afectación en el ámbito de Can Rigalt y que entiendo que será en beneficio de la ciudad de L’Hospitalet y el Barça", comentó el expresidente azulgrana. En esta misma línea, Laporta apuntó que, si hay que hacer alguna modificación en el ámbito de Can Rigalt "hablando la gente se entiende y con L’Hospitalet nos entenderemos siempre porque L'Hospitalet lo tenemos muy cerca de 'Can Barça' y del corazón de los culés". "Tenemos aquí peñas fantásticas", remachó.

Un proyecto urbanístico atascado

Los vecinos de L'Hospitalet hace tiempo que miran con recelo el futuro de la reforma urbanística en los terrenos sobre los barrios más densamente poblados de toda Europa. Es en este ámbito donde, desde hace años, los vecinos reclaman que se construya un nuevo Hospital General de L'Hospitalet, un proyecto que ha quedado aún más en vilo desde que se anunció la llegada del Clínic a la Diagonal y junto a los terrenos de Can Rigalt.

Además, el desbloqueo de la zona sufrió otro revés hace pocos meses después de que el Govern optara por ampliar una subestación eléctrica en Les Corts para garantizar la conexión del futuro complejo hospitalario y universitario. Esto supuso también que se posponga aún más el traslado de la subestación de Can Rigalt, situada en un terreno propiedad del club azulgrana en un 35%. Hasta la fecha, siempre se había repetido que la mejor opción para sacar adelante el proyecto era mover la subestación eléctrica situada muy cerca del parque de Can Rigalt.

Sin embargo, este costoso traslado, que tiene la luz verde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debe ser sufragado en parte por el FC Barcelona, que posee el 35% del suelo afectado. Los otros titulares de los terrenos son la promotora inmobiliaria Metropolitan House (32%), el Ayuntamiento de L'Hospitalet (25,5%) y otros pequeños propietarios (7,5%). Se estima que el coste del traslado puede superar los 50 millones de euros, de los cuales al Barça le tocaría asumir unos 20 millones.

Como la operación de cambio de ubicación llevaba tiempo bloqueada y el nuevo Hospital Clínic es una "prioridad" para el Govern de Salvador Illa, el ejecutivo catalán ha propuesto así la ampliación de la subestación de Les Corts como solución alternativa. El consistorio lidia además con otro escollo pendiente de resolver. En el ámbito se proyectan unas 1.080 nuevas viviendas en una zona ya altamente densificada. Así, el ejecutivo local dice que no está por la labor de que ahí se construyan tantos pisos y busca ahora rebajar la edificabilidad.