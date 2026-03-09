"Excelente": los elogios al mejor restaurante de Castelldefels según Tripadvisor

Hay pocas zonas en el área metropolitana de Barcelona donde haya más concentración de bares y restaurantes que en la playa de Castelldefels. En una ciudad que es un reclamo turístico internacional, y donde hay más de 400 establecimientos hosteleros, destacar no es nada sencillo, pero el restarante 'Raíces' (Paseo Marítim, 185) lo ha conseguido en sus siete años de vida. Es casi imposible encontrar un punto negativo a este negocio entre las más de 250 reseñas que acumula en Tripadvisor.

Arroces que causan sensación

'Raíces' abrió sus puertas el 2018 y elabora una "cocina mediterránea con toques de autor" o, como ellos mismos describen también en su página web, una "cocina de producto". Pero lo que realmente ha llevado a este restaurante a lo más alto de las webs de reseñas -ha sido reconocida varios años con el distintivo 'Traveler's Choice'- son sus arroces. "Empezando con un buen sofrito, un buen caldo, y los mejores ingredientes, logramos un arroz en el que podrías transportarte del mar a la montaña y del huerto al campo en un bocado", describen en el sitio web.

Y parece que estos platos cumplen su cometido con los comensales. "Nos ha encantado el arroz de carrillera: correcto de sal y muy buena combinación entre la carne, las setas, y el arroz", asegura una clienta que ha valorado su comida en 'Raíces' con un sobresaliente. "Comimos el socarrat de cordero. Fue sorprendente, y con una ración más que generosa", asegura otro cliente satisfecho.

El restaurante abre de martes a domingo de 13:00h a 16:00h. Además de arroces, ofrece una variada carta basada en tapas y platos, aunque también existe la opción de disfrutar de menús cerrados de carne o arroces. A pesar de la gran variedad, todos los platos de la carta le han merecido elogios al 'Raíces'. "Me recomendaron la comida pero se quedaron cortos: es excelente", resume un comensal en su reseña en Tripadvisor. "Los entrantes (pedimos patatas bravas y pulpo a la brasa), maravillosos", detalla este cliente que añade que "el socarrat de cordero tiene el mérito de ser uno de los mejores arroces" que ha comido nunca, "y no han sido pocos".

Postres innovadores

"¡Hemos comido de maravilla y la atención ha sido inmejorable!", exclama otra comensal que destaca también otro de los puntos fuertes de 'Raíces': los postres. "La tarta de queso estaba rica, pero la torrija era impresionante", asegura. Se trata de su Torrija-tone con helado de vainilla, una creación propia que combina el tradicional plato español con los Panettone totalmente artesanales que elaboran en el 'Raíces' y que también están a la venta.

Noticias relacionadas

Otro de los aspectos que favorecen las buenas valoraciones que recibe el restaurante es, sin duda, su localización. Y es que pese a no estar en primera línea de mar, los clientes valoran muy positivamente un local que se siente espacioso y con una generosa terraza difícil de encontrar en el paseo Marítimo de Castelldefels. El local está muy limpio y, aunque no es muy grande, las mesas están puestas de manera que sea espacioso", apunta un comensal, que también destaca que tanto el interior como la terraza están climatizadas. "El lugar es acogedor, tranquilo y ubicado cerca de la playa", destaca otro cliente.