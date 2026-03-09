Maratón de Barcelona 2026: cortes de tráfico, calles afectadas y cambios en transporte público el 15 de marzo

La Maratón de Barcelona 2026 se celebrará el próximo domingo, 15 de marzo y provocará importantes afectaciones de movilidad en Barcelona durante el fin de semana, especialmente en las zonas por donde discurre el recorrido de la prueba.

La carrera arrancará a las 8.30 horas en el Passeig de Gràcia, entre Gran Via de les Corts Catalanes y la Plaça de Catalunya. La meta estará situada en el Passeig de Lluís Companys.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de cortes de tráfico, prohibiciones de estacionamiento y cambios en el transporte público, que se aplicarán progresivamente desde el viernes 13 de marzo hasta el domingo por la tarde. Los repasamos a continuación

Cortes de tráfico el domingo 15 de marzo

Durante la mañana del domingo se restringirá el tráfico en las vías del circuito hasta que haya pasado el último participante.

Los primeros cortes de circulación se aplicarán a partir de las 5.00 horas en varios puntos del centro de la ciudad, entre ellos:

Plaça de Catalunya (calzadas montaña, Besòs y Llobregat)

(calzadas montaña, Besòs y Llobregat) Ronda de la Universitat , entre Rambla de Catalunya y Carrer de Balmes

, entre y Plaça d’Urquinaona (calzadas central y montaña)

(calzadas central y montaña) Ronda de Sant Pere, entre Carrer de Pau Claris y Plaça de Catalunya

A partir de las 7.30 horas se cerrará la circulación en todo el recorrido de la carrera. Cuando el grupo de corredores haya pasado por el centro, se reabrirá el lateral Besòs del Passeig de Gràcia entre Plaça de Catalunya y Carrer de Casp. El tráfico permanecerá restringido en las calles del circuito entre las 7.30 y las 15.30 horas.

Prohibiciones de aparcamiento

El dispositivo también contempla restricciones de estacionamiento en diferentes zonas de Barcelona para facilitar el montaje del evento.

Desde el viernes 13 de marzo a las 21.00 h hasta el domingo 15 a las 15.30 h, se verán afectados tramos de las siguientes calles:

Carrer de Viladomat

Carrer de Mallorca

Carrer de Sepúlveda

Carrer de Floridablanca

Avinguda Diagonal

Carrer de Llull

Carrer de Pallars

Desde el viernes 13 a las 22.00 h hasta el domingo 15 a las 12.00 h, no se podrá estacionar en todo el Passeig de Gràcia —laterales y calzada central— entre Plaça de Catalunya y Gran Via.

Desde el sábado 14 a las 7.00 h hasta el domingo 15 a las 15.30 h, las prohibiciones se ampliarán a numerosos puntos del Eixample, Ciutat Vella, el entorno de la Parc de la Ciutadella y zonas del litoral y Sant Martí:

Carrer de València

Carrer d’Huelva

Carrer de Mallorca

Carrer de Calàbria

Avinguda del Paral·lel

Carrer de Pujades

Carrer d’Almogàvers

Carrer de Roger de Flor

Carrer d’Ausiàs Marc

Además, entre las 18.00 del sábado y las 18.00 del domingo habrá restricciones en el Passeig de Lluís Companys y el lateral montaña de Carrer de Pujades.

Los vehículos estacionados en estas vías, que estarán señalizadas, podrán ser retirados por la grúa municipal. Además, el ayuntamiento recuerda que los vehículos estacionados en calles del circuito, aunque no tengan prohibición expresa, pueden quedar inmovilizados con cinta para evitar que se muevan durante la carrera.

Calles cerradas durante la carrera

Durante el paso de los corredores (de 7.30 a 15.30 h) quedará prohibido circular en todo el circuito y en numerosas vías cercanas, entre ellas:

Carrer de València , entre Avinguda Diagonal y Carrer Dos de Maig

, entre y Avinguda de Roma

Carrer d’Aragó

Carrer de Muntaner

Passeig de Sant Joan

Rambla del Poblenou

Carrer de la Marina

También habrá restricciones en amplias áreas de Sant Martí, el litoral y los paseos marítimos como el Passeig Marítim de la Nova Icària y el Passeig Marítim del Bogatell. Además, la calle Bergara permanecerá cerrada en ambos sentidos entre las 6.00 y las 15.30 horas.

Transporte público afectado

El evento también provocará desvíos o limitaciones en varias líneas de autobús de TMB. Desde el ayuntamiento recomiendan consultar las incidencias en la web oficial de Transports Metropolitans de Barcelona.

Debido a la magnitud de la afectación, entre las 6.30 y las 15.00 horas se recomienda utilizar el metro para desplazarse por la ciudad.

Por su parte, las líneas del Trambesòs también sufrirán cortes durante la mañana del domingo:

07.45 h: interrupción total de T4, T5 y T6 entre Glòries y Ciutadella

interrupción total de entre y 12.00 h: restablecimiento parcial de la T4 entre Glòries y Verdaguer

restablecimiento parcial de la entre Glòries y 14.45 h: restablecimiento total de la T4

restablecimiento total de la 15.30 h: restablecimiento de las líneas T5 y T6

Cambios en accesos a aparcamientos

Durante la celebración de la maratón también se modificarán los accesos a varios aparcamientos, entre ellos:

Estación de Barcelona Nord (acceso y salida por Carrer d’Alí Bei )

(acceso y salida por ) Parking de Plaça de Catalunya

Parking de Port Olímpic

Parking de la Estación de Francia

Accesos especiales durante la maratón

Por otro lado, el consistorio ha informado de que se habilitarán itinerarios específicos para garantizar el acceso al Banc de Sang i Teixits, en Passeig de Taulat, principalmente mediante la salida 23 de la B-10 Ronda Litoral; así como al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, con rutas alternativas a través de la B-10 y el entorno de Avinguda d’Icària.