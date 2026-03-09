Maratón de Barcelona 2026: cortes de tráfico, calles afectadas y cambios en transporte público el 15 de marzo

Afectaciones a la movilidad
La Maratón de Barcelona 2026 se celebrará el próximo domingo, 15 de marzo y provocará importantes afectaciones de movilidad en Barcelona durante el fin de semana, especialmente en las zonas por donde discurre el recorrido de la prueba.
La carrera arrancará a las 8.30 horas en el Passeig de Gràcia, entre Gran Via de les Corts Catalanes y la Plaça de Catalunya. La meta estará situada en el Passeig de Lluís Companys.
El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de cortes de tráfico, prohibiciones de estacionamiento y cambios en el transporte público, que se aplicarán progresivamente desde el viernes 13 de marzo hasta el domingo por la tarde. Los repasamos a continuación
Cortes de tráfico el domingo 15 de marzo
Durante la mañana del domingo se restringirá el tráfico en las vías del circuito hasta que haya pasado el último participante.
Los primeros cortes de circulación se aplicarán a partir de las 5.00 horas en varios puntos del centro de la ciudad, entre ellos:
- Plaça de Catalunya (calzadas montaña, Besòs y Llobregat)
- Ronda de la Universitat, entre Rambla de Catalunya y Carrer de Balmes
- Plaça d’Urquinaona (calzadas central y montaña)
- Ronda de Sant Pere, entre Carrer de Pau Claris y Plaça de Catalunya
A partir de las 7.30 horas se cerrará la circulación en todo el recorrido de la carrera. Cuando el grupo de corredores haya pasado por el centro, se reabrirá el lateral Besòs del Passeig de Gràcia entre Plaça de Catalunya y Carrer de Casp. El tráfico permanecerá restringido en las calles del circuito entre las 7.30 y las 15.30 horas.
Prohibiciones de aparcamiento
El dispositivo también contempla restricciones de estacionamiento en diferentes zonas de Barcelona para facilitar el montaje del evento.
Desde el viernes 13 de marzo a las 21.00 h hasta el domingo 15 a las 15.30 h, se verán afectados tramos de las siguientes calles:
- Carrer de Viladomat
- Carrer de Mallorca
- Carrer de Sepúlveda
- Carrer de Floridablanca
- Avinguda Diagonal
- Carrer de Llull
- Carrer de Pallars
Desde el viernes 13 a las 22.00 h hasta el domingo 15 a las 12.00 h, no se podrá estacionar en todo el Passeig de Gràcia —laterales y calzada central— entre Plaça de Catalunya y Gran Via.
Desde el sábado 14 a las 7.00 h hasta el domingo 15 a las 15.30 h, las prohibiciones se ampliarán a numerosos puntos del Eixample, Ciutat Vella, el entorno de la Parc de la Ciutadella y zonas del litoral y Sant Martí:
- Carrer de València
- Carrer d’Huelva
- Carrer de Mallorca
- Carrer de Calàbria
- Avinguda del Paral·lel
- Carrer de Pujades
- Carrer d’Almogàvers
- Carrer de Roger de Flor
- Carrer d’Ausiàs Marc
Además, entre las 18.00 del sábado y las 18.00 del domingo habrá restricciones en el Passeig de Lluís Companys y el lateral montaña de Carrer de Pujades.
Los vehículos estacionados en estas vías, que estarán señalizadas, podrán ser retirados por la grúa municipal. Además, el ayuntamiento recuerda que los vehículos estacionados en calles del circuito, aunque no tengan prohibición expresa, pueden quedar inmovilizados con cinta para evitar que se muevan durante la carrera.
Calles cerradas durante la carrera
Durante el paso de los corredores (de 7.30 a 15.30 h) quedará prohibido circular en todo el circuito y en numerosas vías cercanas, entre ellas:
- Carrer de València, entre Avinguda Diagonal y Carrer Dos de Maig
- Avinguda de Roma
- Carrer d’Aragó
- Carrer de Muntaner
- Passeig de Sant Joan
- Rambla del Poblenou
- Carrer de la Marina
También habrá restricciones en amplias áreas de Sant Martí, el litoral y los paseos marítimos como el Passeig Marítim de la Nova Icària y el Passeig Marítim del Bogatell. Además, la calle Bergara permanecerá cerrada en ambos sentidos entre las 6.00 y las 15.30 horas.
Transporte público afectado
El evento también provocará desvíos o limitaciones en varias líneas de autobús de TMB. Desde el ayuntamiento recomiendan consultar las incidencias en la web oficial de Transports Metropolitans de Barcelona.
Debido a la magnitud de la afectación, entre las 6.30 y las 15.00 horas se recomienda utilizar el metro para desplazarse por la ciudad.
Por su parte, las líneas del Trambesòs también sufrirán cortes durante la mañana del domingo:
- 07.45 h: interrupción total de T4, T5 y T6 entre Glòries y Ciutadella
- 12.00 h: restablecimiento parcial de la T4 entre Glòries y Verdaguer
- 14.45 h: restablecimiento total de la T4
- 15.30 h: restablecimiento de las líneas T5 y T6
Cambios en accesos a aparcamientos
Durante la celebración de la maratón también se modificarán los accesos a varios aparcamientos, entre ellos:
- Estación de Barcelona Nord (acceso y salida por Carrer d’Alí Bei)
- Parking de Plaça de Catalunya
- Parking de Port Olímpic
- Parking de la Estación de Francia
Accesos especiales durante la maratón
Por otro lado, el consistorio ha informado de que se habilitarán itinerarios específicos para garantizar el acceso al Banc de Sang i Teixits, en Passeig de Taulat, principalmente mediante la salida 23 de la B-10 Ronda Litoral; así como al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, con rutas alternativas a través de la B-10 y el entorno de Avinguda d’Icària.