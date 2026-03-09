Cinco detenidos en Cornellà por robos en centros educativos de Borriana y Terrassa

La Guardia Civil ha detenido en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) a cinco personas acusadas de varios robos con fuerza cometidos en centros educativos de Borriana (Castelló) y Terrassa (Vallès Occidental), en una operación que ha permitido desarticular un grupo criminal especializado en este tipo de delitos. Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició a comienzos del pasado mes de enero tras registrarse un robo con fuerza en un instituto de Burriana, del que fueron sustraídos alrededor de 6.000 euros en efectivo.

A partir de ese hecho, los investigadores realizaron diversas gestiones que permitieron identificar el vehículo utilizado por los autores tanto para realizar vigilancias previas como para ejecutar el robo y facilitar la huida.

Las investigaciones revelaron que el grupo actuaba de forma organizada y con funciones definidas. Antes de cometer los robos realizaban vigilancias sobre los centros educativos y seleccionaban aquellos situados cerca de vías rápidas de comunicación para facilitar la fuga tras la comisión del delito. Ese mismo modo de proceder fue empleado posteriormente en otro robo con fuerza cometido en un centro educativo de Terrassa.

Tres hombres y dos mujeres

El seguimiento de los sospechosos condujo a los investigadores hasta el Baix Llobregat, donde el pasado 29 de enero fueron detenidos los cinco implicados en Cornellà. En el momento de la detención, los agentes intervinieron distintas herramientas utilizadas para forzar accesos, así como dinero en efectivo presuntamente procedente de los robos.

Los detenidos son tres hombres, dos de 39 años y uno de 34, y dos mujeres de 38 y 25 años. A todos ellos se les atribuyen dos delitos de robo con fuerza y uno de pertenencia a grupo criminal. Además, según la Guardia Civil, los arrestados contaban con numerosos antecedentes policiales por hechos similares cometidos anteriormente, principalmente en la ciudad de Madrid. Uno de ellos tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Alcalá de Henares.

Las diligencias, junto con los detenidos, han sido remitidas al juzgado de guardia de Cornellà de Llobregat, en coordinación con el juzgado de Vila-real (Castelló).La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Borriana y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castelló.