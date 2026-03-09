Catorce firmas de arquitectura compiten para diseñar y construir el futuro Bioscope del Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona prepara para 2030 un proyecto singular, el futuro centro Bioscope dedicado a los orígenes y la evolución de la vida en la Tierra. El alcalde Jaume Collboni lo anunció en octubre y el consistorio lanzó en diciembre el concurso internacional de arquitectura que definirá este espacio de nueva creación en el parque de la Ciutadella. La tramitación ha avanzado este febrero y ya son públicas todas las candidaturas recibidas.

Catorce firmas de arquitectura compiten para hacerse con el diseño y la construcción del edificio, para el que se ha previsto una inversión de más de 19 millones de euros. Se trata mayoritariamente de bufetes de Barcelona, algunos de ellos liderados por profesionales de cabecera de la capital catalana. También concurren una gran empresa del IBEX35, un despacho con sede en Madrid y Lima (Perú) y un estudio de Girona.

Se trata de los bufetes B720 Arquitectura, Miquel Mariné, Josep Lluís Mateo, Efebearquitectura, Acciona Construcción, Fabric, Pich-Aguilera, Vesta Rehabilitación, Camps Felip, Ruiz Geli, bxd arquitectura, Jorge Vidal y Miralles Tagliabue EMBT. En paralelo, algunos de ellos se han presentado también al concurso que convocó en julio el Ayuntamiento de Barcelona para ampliar el Sant Jordi Club de Montjuïc.

Como en el caso de la sala de conciertos, se trata de un proceso de selección en dos fases. Todas las candidaturas recibidas se evalúan y las cinco primeras clasificadas pasan a una segunda etapa. Dado que entonces deberán desarrollar más a fondo su propuesta, cada una de las finalistas recibe una prima de participación de 15.000 euros. El ganador realizará tanto el proyecto básico como el proyecto ejecutivo y, además, el consistorio abre la puerta a que se encargue también la ejecución de la obra.

El Bioscope, que Collboni definió como la "joya de la corona" del plan de futuro del Zoo, tendrá unos 3.000 metros cuadrados repartidos en tres plantas y una zona exterior de otros 4.000 m². Se alzará en la confluencia de las calles Wellington y Pujades, con un acceso desde el interior del Zoo y otro independiente desde fuera.

Ofrecerá al visitante un recorrido por la historia de la vida en un formato inmersivo y también contará con un punto de restauración, exposiciones temporales, sala de actos y tienda. Como edificio, deberá tener el certificado ambiental BREAM, un consumo energético casi nulo y accesibilidad universal. Otras novedades en el Zoo para el próximo cuatrienio son los espacios temáticos Aïllats sobre ecosistemas insulares y Descobrim la Mediterrània, así como un acceso a la Ciutadella desde Wellington en 2027.

Jurado y comisión asesora

El jurado se constituyó el pasado 3 de febrero y verificó que 14 propuestas habían sido presentadas dentro de los plazos requeridos y se admitían al certamen. Lo preside el arquitecto madrileño Andrés Jaque y lo acompañan seis vocales (Marina Povedano, Antoni Casamor, Antoni Alarcón, Míriam Plaza, Tomàs Marquès y Carles Garcia) y una secretaria (Mercè Piñol).

El día 19 del mismo mes se formalizó la Comisión Técnica que asiste al jurado y valora las propuestas desde el punto de vista técnico y de forma no vinculante. La componen Jose María Ruiz como presidente, Jordi Hernández, Noemí Bellmonte, Pablo Antolín, Berta Aubets y Jaume Mata como vocales y Adrià Garcia como secretario. Finalmente, el día 24 se abrieron los sobres con las propuestas a puntuar y empezó la fase de evaluación y puntuación.

La empresa municipal BSM, que gestiona el Zoo de Barcelona, es quien pilota también el concurso. “El proyecto Bioscope es una pieza clave para hacer del zoo un espacio de referencia en la preservación de la biodiversidad y la divulgación científica”, valora a EL PERIÓDICO. Lo califica de “centro único e innovador” y resalta que ofrecerá “un recorrido inmersivo con elementos museísticos, experiencias audiovisuales y la presencia de especies vinculadas a momentos clave de la historia natural”.

