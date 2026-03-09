El nuevo Mercat de Montserrat abre tras años de retraso con una fiesta de inauguración

El barrio de Les Roquetes, en el distrito barcelonés de Nou Barris, celebrará el sábado 21 de marzo la inauguración del nuevo y esperado Mercat de Montserrat. El Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut Municipal de Mercats, ha organizado una fiesta popular para dar la bienvenida al moderno equipamiento situado en la Via Favència, 241, que sustituirá al histórico mercado que prestaba servicio al barrio desde 1960.

La jornada festiva arrancará a las 10.30 horas con un espectáculo de animación a cargo de la compañía Més Tumàcat. A las 11.00 horas será el turno de la propuesta familiar "De l’Hort al Plat i del Joc al Paladar" y, a las 13.00 h, el evento terminará con una batucada. Además, según ha anunciado el consistorio, los asistentes recibirán un obsequio del mercado con motivo de la inauguración.

La apertura llega tras una larga espera. Las obras comenzaron en otoño de 2022 con cerca de dos años de demora, en parte por el parón provocado por la pandemia, y el proyecto se estrena ahora con casi otros dos años de retraso sobre el calendario inicial. Desde este mes de marzo, el nuevo equipamiento sustituirá, al fin, a las antiguas instalaciones que durante más de seis décadas han sido uno de los puntos de encuentro del vecindario.

Mercat de Montserrat durante su inauguración en 1960. / Ajuntament de Barcelona

Un mercado moderno para Nou Barris

El proyecto arquitectónico, diseñado por ONA Arquitectes y con un presupuesto de 15.663.871 €, ha apostado por la eficiencia energética y por una integración más amable con el entorno urbano. Uno de los principales retos del diseño ha sido salvar el fuerte desnivel del terreno para crear un edificio accesible, abierto y conectado con el barrio.

El resultado es un mercado más luminoso y contemporáneo. La nueva cubierta y los materiales utilizados crean un espacio amplio y diáfano que rompe con la imagen tradicional del mercado cerrado y oscuro. A ello se suma la incorporación de sistemas de eficiencia energética, gestión inteligente de residuos y una logística en las plantas subterráneas, para reducir las molestias de la actividad en la calle.

La intención del ayuntamiento es que el nuevo Mercat de Montserrat se convierta en un “pulmón social” para los barrios de Roquetes y Canyelles. El edificio se ha concebido como una gran plaza cubierta donde conviven las paradas tradicionales de producto fresco con nuevos usos vecinales pensados para dinamizar el entorno.

El traslado de la actividad al nuevo recinto también permitirá ganar espacio público. En los alrededores se habilitará la futura plaza de Roquetes, cuya urbanización debería comenzar cuando el mercado esté plenamente operativo. En cuanto al antiguo edificio del mercado de Montserrat, el consistorio ha señalado que será parcialmente derribado y que el espacio se destinará a "nuevos usos" que gestionará el distrito.