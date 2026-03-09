Ni alcohol ni velocidad: la causa real de la mayoría de accidentes en Barcelona

En los dos primeros meses de este año, 13 personas han muerto en accidentes ocurridos en las carreteras de Catalunya, según el balance provisional publicado por el Servei Català de Trànsit (SCT).

A ese balance provisional de víctimas, hay que sumarle 91 heridos graves.

De esos 13 fallecidos, nueve lo han hecho en accidentes de tráfico ocurridos en febrero, lo que suponen dos menos que en el mismo periodo del 2025.

Balance del 2025

En relación con el balance anual provisional del año 2025, 144 personas perdieron la vida en vías interurbanas, registradas hasta 24 horas posteriores a producirse el siniestro en Catalunya, lo que supone un aumento de un 1% respecto 2024.

A nivel nacional, fallecieron 1.119 personas y 4.936 sufrieron heridas que requirieron hospitalización en vías interurbanas, según los datos publicados por la DGT.

Estas cifras reflejan el segundo valor más bajo desde 1960, solo mejorado por el de 2019, 2020 y 2021, pero las cifras de estos años están distorsionadas por la pandemia.

Causa de accidentes de tráfico

En contra de lo que podría suponerse, la principal causa de los accidentes de tráfico en Barcelona, que se sitúa provisionalmente como la provincia catalana con más víctimas en carretera, no es el alcohol ni el exceso de velocidad. Aunque conducir bajo los efectos del alcohol es un factor de riesgo importante, no está tan presente en los datos de siniestralidad.

Las colisiones laterales, los alcances por detrás y las colisiones fronto-laterales son los tipos de accidentes más comunes. Sin embargo, el factor que más siniestros provoca en la ciudad es la falta de atención al volante, según los datos oficiales de la Guàrdia Urbana del 2025, que dice que ha sido la causa de 1.595 accidentes, lo que supone una cifra un 3,44% superior respecto al 2024.

Por detrás de la distracción, se manifiesta el no respetar la distancia de seguridad, con 969 accidentes. Una cifra que ha sido un 1,52% inferior respecto al año anterior.

Debajo de estas dos principales causas, aparecen los giros indebidos o sin precaución, la desobediencia de semáforos, o los cambios de carril peligrosos.