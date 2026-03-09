600 vecinos de Vallvidrera se quedan sin luz durante 15 horas

Cerca de 600 vecinos del barrio de montaña barcelonés de Vallvidrera se han quedado sin luz la madrugada de este lunes. La avería que ha causado el corte de suministro ha tenido lugar a la 1.30, cuando un cable de media tensión ha caído sobre la carretera de la Arrabassada.

Según ha avanzado Betevé y ha confirmado este diario, el cable se ha desplomado en un punto cercano al Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona, por motivos que se desconocen. La electricidad ha vuelto a los domicilios afectados a las cinco de la tarde, después de que técnicos de Endesa trabajaran desde primera hora para resolver el problema.

Grupos electrógenos

La compañía ha movilizado tres grupos electrógenos en Vallvidrera a las nueve de la mañana pero de entrada ha activado solo uno para dar luz a la Escuela Judicial que se encuentra en Vallvidrera. Vecinos de la zona han reclamado que en estos casos se activen en seguida todos los grupos sin esperar a que se resuelva la incidencia. Para lograrlo, una brigada de Endesa ha sustituido el cable caído por uno nuevo. En total, el corte de luz ha durado unas 15 horas.