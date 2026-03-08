Tercer día de búsqueda del conductor de la furgoneta arrastrada por el río Mogent en Llinars del Vallès

Tercer día de búsqueda del conductor de la furgoneta arrastra por el río Mogent en Llinars del Vallès. Los Bomberos trabajan este domingo por la mañana con una veintena de dotaciones en la zona, entre ellas efectivos del GRAE, GRAE subacuático, drones y unidad canina. Los Bomberos ampliaron ayer sábado el radio de la búsqueda hasta el mar Mediterráneo, en un perímetro de actuación de unos 30 kilómetros con especial atención a la zona de la esclusa de Montmeló.

El conductor de la furgoneta fue arrastrado el viernes por la tarde en pleno temporal a Regina cuando intentó atravesar el Mogent por una pasarela a la altura de la empresa Flamagas que estaba cerrada por la Policía Local.

La furgoneta fue arrastrada por el agua un kilómetro y medio, más allá de la desembocadura de la riera de Giola. El conductor tuvo tiempo de llamar a un amigo oa un familiar para que alertara a las autoridades cuando ha visto que el agua ya le entraba en la cabina y que no podía salir. Los Bomberos recibieron el aviso a través del teléfono 112 sobre las dos y media del mediodía, y se desplazaron inmediatamente al lugar. El alcalde de Llinars del Vallès, Martí Pujol, indicó que el conductor no era del pueblo y que probablemente se había equivocado de camino. También explicó que el arroyo se había llevado la furgoneta "en pocos minutos", y describió que el lugar por el que intentó pasar es un punto donde el arroyo "se estrecha y no puedes controlar el agua que pasa".