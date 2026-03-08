En marzo
Sorteo de 350 entradas dobles gratis para el concierto de l'Orfeó Català en la Sagrada Família: fecha y cómo conseguirlas
La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo
La Sagrada Família ha anunciado que con "motivo del centenario de la muerte de Gaudí" celebrarán un concierto gratuito de Orfeó Català este 19 de marzo a las 19 horas, un homenaje a Antonio Gaudí que evidencia el vínculo entre el arquitecto y la sociedad coral barcelonesa fundada en 1891.
Cómo conseguir las entradas
Barcelona ha anunciado el sorteo de 350 entradas dobles, que ya ha abierto inscripciones, y en el que se puede participar hasta el domingo 8 de marzo a las 21 horas.
Solo se permite una inscripción por persona y está dirigido a personas mayores de edad residentes en España. Los menores de 3 años pueden acudir con los padres o tutores legales, aunque no se les asignará ningún asiento.
Para ganar una de las 350 entradas dobles puedes participar en este enlace. En 1922, Gaudí escribió en el Libro de Oro del Orfeó Català, un álbum de dedicatorias: 'Al cielo, todos seremos orfeonistas', una frase que "revela el vínculo y la importancia que otorgaba al Orfeó Català".
Cómo sera el concierto
Èlia Farreras-Cabero, soprano; Joan Mas, tenor; Joan Seguí, órgano y Xavier Puig, director; serán los integrantes de este concierto que se celebrará el 19 de marzo (19 horas), en el que sonará 'Kyrie' de la Misa de Requiem, 'La túnica' de Millet , 'Gloria', 'Salm' y 'Al·leluia' de Mompou, 'Nigra sum' de Casals, 'Jubilate Deo' de Prat, 'Ave Virgo Sanctisima' de Ollé y 'Halleluja' de Handel.
El concierto pone "en valor el espíritu coral y el vínculo entre ambas instituciones", recoge la La Basílica de la Sagrada Família en su página web. "Será también un homenaje vivo a la memoria colectiva, una evocación de todas las generaciones que han hecho posible el templo. Recordaremos el esfuerzo y la perseverancia de personas anónimas pero decisivas, que con su dedicación, su fe y su trabajo han ido impulsando este proyecto soñado por Gaudí, de generación en generación", han finalizado.
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
- Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
- Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
- El catalán no logra salir de las aulas en Barcelona: el 75% de los jóvenes solo usa el castellano en ocio y deportes
- Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
- Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia
- 8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas