Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
8MManifestación 8MGuerra IránCastilla y LeónHelicópteros Black HawkCalvasHerenciaBarçaBarcelonaAlzhéimerPensionesCambio de hora 2026
instagramlinkedin

En marzo

Sorteo de 350 entradas dobles gratis para el concierto de l'Orfeó Català en la Sagrada Família: fecha y cómo conseguirlas

La Sagrada Família culmina la Torre de Jesús 144 años después de la primera piedra del templo

Concierto de Navidad de la Sagrada Familia, a cargo de la Orquesta Sinfònica del Vallès y del Orfeó Català

Concierto de Navidad de la Sagrada Familia, a cargo de la Orquesta Sinfònica del Vallès y del Orfeó Català / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Sagrada Família ha anunciado que con "motivo del centenario de la muerte de Gaudí" celebrarán un concierto gratuito de Orfeó Català este 19 de marzo a las 19 horas, un homenaje a Antonio Gaudí que evidencia el vínculo entre el arquitecto y la sociedad coral barcelonesa fundada en 1891.

Cómo conseguir las entradas

Barcelona ha anunciado el sorteo de 350 entradas dobles, que ya ha abierto inscripciones, y en el que se puede participar hasta el domingo 8 de marzo a las 21 horas.

Solo se permite una inscripción por persona y está dirigido a personas mayores de edad residentes en España. Los menores de 3 años pueden acudir con los padres o tutores legales, aunque no se les asignará ningún asiento.

Para ganar una de las 350 entradas dobles puedes participar en este enlace. En 1922, Gaudí escribió en el Libro de Oro del Orfeó Català, un álbum de dedicatorias: 'Al cielo, todos seremos orfeonistas', una frase que "revela el vínculo y la importancia que otorgaba al Orfeó Català".

Cómo sera el concierto

Èlia Farreras-Cabero, soprano; Joan Mas, tenor; Joan Seguí, órgano y Xavier Puig, director; serán los integrantes de este concierto que se celebrará el 19 de marzo (19 horas), en el que sonará 'Kyrie' de la Misa de Requiem, 'La túnica' de Millet , 'Gloria', 'Salm' y 'Al·leluia' de Mompou, 'Nigra sum' de Casals, 'Jubilate Deo' de Prat, 'Ave Virgo Sanctisima' de Ollé y 'Halleluja' de Handel.

Noticias relacionadas

El concierto pone "en valor el espíritu coral y el vínculo entre ambas instituciones", recoge la La Basílica de la Sagrada Família en su página web. "Será también un homenaje vivo a la memoria colectiva, una evocación de todas las generaciones que han hecho posible el templo. Recordaremos el esfuerzo y la perseverancia de personas anónimas pero decisivas, que con su dedicación, su fe y su trabajo han ido impulsando este proyecto soñado por Gaudí, de generación en generación", han finalizado.

TEMAS

  1. Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
  2. Los comercios del nuevo edificio Estel de Barcelona conquistan al vecindario
  3. Uno de cada tres asistentes al Mobile World Congress opta por el transporte público en sus desplazamientos
  4. Un cambio legal impulsado por el Govern facilitará a los ayuntamientos catalanes la legalización de unas 700 urbanizaciones
  5. El catalán no logra salir de las aulas en Barcelona: el 75% de los jóvenes solo usa el castellano en ocio y deportes
  6. Sant Adrià recibirá 9 millones de euros de Inditex y Alcampo para construir un bulevar y dos puentes
  7. Tráfico en Barcelona hoy, en directo: última hora de retenciones, buses desviados y alerta por lluvia
  8. 8M Barcelona 2026: Horarios, recorridos y todo lo que debes saber sobre las dos grandes manifestaciones feministas

Sorteo de 350 entradas dobles gratis para el concierto de l'Orfeó Català en la Sagrada Família: fecha y cómo conseguirlas

Sorteo de 350 entradas dobles gratis para el concierto de l'Orfeó Català en la Sagrada Família: fecha y cómo conseguirlas

Sara Schiavone, especialista en turismo y eventos italiana: "Barcelona tiene el poder de ser una ciudad nueva cada día"

Sara Schiavone, especialista en turismo y eventos italiana: "Barcelona tiene el poder de ser una ciudad nueva cada día"

Localizado el cadáver del hombre al que se buscaba desde hace tres días en el río Mogent de Llinars del Vallès

Localizado el cadáver del hombre al que se buscaba desde hace tres días en el río Mogent de Llinars del Vallès

Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897

Ni Eixample ni Sarrià: el distrito que todos quieren para vivir en Barcelona y que fue independiente hasta 1897

Los mejores restaurantes para comer en Mataró según 'Tripadvisor': "La comida es siempre exquisita"

Los mejores restaurantes para comer en Mataró según 'Tripadvisor': "La comida es siempre exquisita"

Marcel Pons, dueño de un restaurante de Barcelona: "Solo en obras fueron 300.000 euros. Todavía no hemos recuperado la inversión"

Marcel Pons, dueño de un restaurante de Barcelona: "Solo en obras fueron 300.000 euros. Todavía no hemos recuperado la inversión"

El homenaje pendiente al guitarrista Miguel Borrull, padre del flamenco catalán y fundador del Villa Rosa en Barcelona

El homenaje pendiente al guitarrista Miguel Borrull, padre del flamenco catalán y fundador del Villa Rosa en Barcelona

Los vertidos incontrolados dejan cada año entre diez y quince toneladas de residuos en el entorno natural de Mataró

Los vertidos incontrolados dejan cada año entre diez y quince toneladas de residuos en el entorno natural de Mataró