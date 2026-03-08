Sorteo de 350 entradas dobles gratis para el concierto de l'Orfeó Català en la Sagrada Família: fecha y cómo conseguirlas

La Sagrada Família ha anunciado que con "motivo del centenario de la muerte de Gaudí" celebrarán un concierto gratuito de Orfeó Català este 19 de marzo a las 19 horas, un homenaje a Antonio Gaudí que evidencia el vínculo entre el arquitecto y la sociedad coral barcelonesa fundada en 1891.

Cómo conseguir las entradas

Barcelona ha anunciado el sorteo de 350 entradas dobles, que ya ha abierto inscripciones, y en el que se puede participar hasta el domingo 8 de marzo a las 21 horas.

Solo se permite una inscripción por persona y está dirigido a personas mayores de edad residentes en España. Los menores de 3 años pueden acudir con los padres o tutores legales, aunque no se les asignará ningún asiento.

Para ganar una de las 350 entradas dobles puedes participar en este enlace. En 1922, Gaudí escribió en el Libro de Oro del Orfeó Català, un álbum de dedicatorias: 'Al cielo, todos seremos orfeonistas', una frase que "revela el vínculo y la importancia que otorgaba al Orfeó Català".

Cómo sera el concierto

Èlia Farreras-Cabero, soprano; Joan Mas, tenor; Joan Seguí, órgano y Xavier Puig, director; serán los integrantes de este concierto que se celebrará el 19 de marzo (19 horas), en el que sonará 'Kyrie' de la Misa de Requiem, 'La túnica' de Millet , 'Gloria', 'Salm' y 'Al·leluia' de Mompou, 'Nigra sum' de Casals, 'Jubilate Deo' de Prat, 'Ave Virgo Sanctisima' de Ollé y 'Halleluja' de Handel.

El concierto pone "en valor el espíritu coral y el vínculo entre ambas instituciones", recoge la La Basílica de la Sagrada Família en su página web. "Será también un homenaje vivo a la memoria colectiva, una evocación de todas las generaciones que han hecho posible el templo. Recordaremos el esfuerzo y la perseverancia de personas anónimas pero decisivas, que con su dedicación, su fe y su trabajo han ido impulsando este proyecto soñado por Gaudí, de generación en generación", han finalizado.